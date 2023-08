Xiaomi 13T (Pro)-serie: Europese prijzen en specificaties uitgelekt

Informatie over de nieuwe Xiaomi 13T-serie ligt op straat. De smartphonereeks komt in het nieuws met de Europese prijzen die zullen gaan gelden. Wat gaan we betalen voor de nieuwe devices?

Prijzen van Xiaomi 13T-familie

We verwachten later dit jaar de nieuwe Xiaomi 13T-serie. De modellijn die waarschijnlijk bestaat uit de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro, komt nu in het nieuws. Eerder werd al duidelijk dat we verbeteringen voor de camera verwachten. Daarbij zou het scherm geüpgraded worden met een verversingssnelheid van 144Hz. Bij het Pro-model zouden we laadsnelheden van 120W kunnen verwachten.

De Xiaomi 13T en de Pro krijgen een 50MP hoofdcamera, 2x telelens van 50MP en een 12MP groothoeklens. Daarbij zal de smartphone voorzien worden van een MediaTek Dimensity 8200 Ultra chipset en een 5000 mAh accu. Beide smartphones krijgen een 6,67 inch AMOLED-scherm. Verder kunnen we bij de Xiaomi 13T Pro een Dimensity 9200+ processor verwachten en zijn de telefoons uitgerust met een IP68-certificering tegen stof- en waterdichtheid.

De huidige Xiaomi 12T Pro

Wanneer de nieuwe toestellen precies worden aangekondigd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Eerder gingen er geruchten over 1 september. Het kan goed zijn dat de Europese aankondiging op een later moment is. Wel heeft een Franse site nu informatie naar buiten gebracht over de kleuren die beschikbaar komen, net als de Europese prijzen.

Zowel de Xiaomi 13T als de Xiaomi 13T Pro komen op de markt in de kleuren zwart en alpenblauw. De prijs voor de Xiaomi 13T 8GB+256GB komt uit op een bedrag van 649 euro, wat vijftig euro meer is dan toen de Xiaomi 12T werd uitgebracht. Deels zit dit in het geheugen; dat was toen met de 12T 128GB. Voor de Xiaomi 13T Pro moet je dieper in de buidel tasten. Daarvoor wordt een bedrag genoemd van 999 euro. Je krijgt dan wel het topmodel met 1TB opslagruimte en 16GB RAM. Voor de versie met 12GB+512GB is alleen de prijs voor het Verenigd Koninkrijk bekend; 699 Britse pond. Dit is omgerekend circa 818 euro.

Wanneer er meer bekend is over de Xiaomi 13T-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.

