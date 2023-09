Xiaomi verbetert updatebeleid: tot vijf jaar aan updates

Xiaomi heeft bekend gemaakt dat het wijzigingen doorvoert in het updatebeleid. Eind deze maand zullen we bij de Xiaomi 13T-serie de verbeteringen gaan zien, waarbij het merk langer doorgaat met het uitrollen van updates.

Xiaomi 13T: langer updates

De nieuwe Xiaomi 13T-serie wordt later deze maand aangekondigd. De presentatie staat gepland voor 26 september in de Duitse stad Berlijn. In een eerder stadium werd door Xiaomi al een beter updatebeleid beloofd. Sinds de Xiaomi 12-modellen krijgen de high-end smartphones drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Met de nieuwe generatie gaat het bedrijf nog wat verder.

Voor de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro wordt langer doorgegaan met het uitrollen van updates. Xiaomi heeft bekend gemaakt dat het vier Android-updates krijgt. Aangezien de nieuwe toestellen geleverd zullen worden met Android 13, betekent dit dat de smartphonereeks een update krijgt naar Android 14, 15, 16 en 17. De beveiligingsupdates gaan nog een jaartje langer door. Vijf jaar lang krijgen de smartphones een security-patch.

Op 26 september zullen we alle details te horen krijgen over de nieuwe smartphoneserie. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.

