Dit is het updatebeleid voor de Xiaomi 12 en 12 Pro

Xiaomi heeft dinsdag de nieuwe Xiaomi 12-serie aangekondigd. Nu horen we meer over het updatebeleid die de telefoons zullen krijgen.

Updatebeleid voor de Xiaomi 12-serie

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn dinsdag aangekondigd, samen met de Xiaomi 12X. Beide modellen zullen uitgebracht worden in Nederland. Informatie over het updatebeleid van de telefoons werd niet direct gedeeld, maar de fabrikant geeft nu wat meer informatie over wat we kunnen verwachten aan updates.

Xiaomi zal de 12 en de 12 Pro voor een periode van vier jaar voorzien van beveiligingsupdates. Xiaomi zal deze twee modellen ook drie Android OS-updates geven. Dat betekent dat de toestellen Android 13, 14 en 15 zullen krijgen. Het is een update minder dan Samsung dat doet met de Galaxy S22-serie. Voor de Xiaomi 12X gaat deze vlieger niet helemaal op. De telefoon, die overigens geleverd wordt met Android 11, krijgt een ander updatebeleid, maar wat dit precies betekent, is nu niet duidelijk.

Zodra we hier duidelijkheid over hebben, zullen we dit bericht updaten.

