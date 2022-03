Xiaomi 12 livestream: volg de aankondiging van de nieuwe serie

Vandaag is de dag waarop Xiaomi haar nieuwe vlaggenschepen laat zien; de Xiaomi 12-serie. Eerder werd de serie al gepresenteerd voor China, maar nu is het de beurt aan de Europese release. Wat kunnen we verwachten?

Xiaomi 12 livestream

Xiaomi toont vandaag haar nieuwe Xiaomi 12-serie aan het (Europese) publiek. Met de Xiaomi 12 wil het merk de strijd aangaan met andere merken zoals Samsung, dat onlangs met de Galaxy S22-serie kwam. Van dat toestel hebben we laatst onze uitgebreide Samsung Galaxy S22+ review gepubliceerd. Volgens de geruchten toont Xiaomi vandaag de Xiaomi 12, de Xiaomi 12 Pro en de Xiaomi 12X. Er gaan ook berichten rond over de Lite, maar die zou pas later aangekondigd worden.

DroidApp houd je vandaag natuurlijk uitgebreid op de hoogte van de aankondiging, later vandaag. Maar als je er direct live bij wilt zijn, kun je vandaag de Xiaomi 12 livestream hieronder bekijken. De aankondiging begint om 13:00 uur Nederlandse tijd.