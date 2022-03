Xiaomi 12 en 12 Pro: prijzen van nieuwe smartphones lekken uit

De prijzen van de nieuwe Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro zijn uitgelekt op het wereldwijde web. Volgens geruchten worden de nieuwe toestellen deze maand aangekondigd voor Europa.

Europese prijzen voor Xiaomi 12 (Pro)

De nieuwe high-end smartphones van Xiaomi worden volgens de geruchten deze maand aangekondigd. Het zou gaan om de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro. De twee telefoons zijn eerder al aangekondigd voor in China zelf, maar net als voor de voorgangers zullen de modellen ook naar Europa komen. Met dat nieuws in het achterhoofd, krijgen we nu de prijzen te horen.

Xiaomi zou de nieuwe Xiaomi 12 voor 899 euro uit willen brengen in Europa. De Xiaomi 12 Pro zou een adviesprijs krijgen van 1099 euro. Dat zijn opmerkelijke prijzen. Xiaomi begon ooit namelijk als prijsstunter. Nu wil het zich mogelijk meer profileren als een premiummerk, waarbij je de goedkopere modellen terug kunt vinden onder de vlag van Poco en Redmi. Met deze prijzen liggen de bedragen voor een nieuwe high-end telefoon 50 euro hoger dan bij de Galaxy S22 en S22+.