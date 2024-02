Xiaomi presenteert Smart Band 8 Pro, Watch 2, Watch S3 en Pad 6S Pro

Vandaag werden de Xiaomi 14 en 14 Ultra al getoond aan het publiek, maar er zijn nog een aantal producten gepresenteerd door het merk. We praten je bij over de Smart Band 8 Pro, Watch 2, Watch S3 en Pad 6S Pro.

Nieuwe Xiaomi-producten

Er zijn nog meer producten aangekondigd door Xiaomi. Zojuist verscheen het artikel over de Xiaomi 14 en 14 Ultra. Nu zien wat smartwatches en een tablet. In september afgelopen jaar kwam Xiaomi met de Watch 2 Pro en de Smart Band 8. Nu komen daar twee varianten van deze producten bij. Het zijn de Xiaomi Watch 2 en de Smart Band 8 Pro. Daarbij is er een nieuwe tablet en komt er nog een extra smartwatch bij in het portfolio van het merk.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

De Smart Band 8 Pro van Xiaomi is voorzien van een 1,74 inch AMOLED-scherm. Met dit horloge houd je gemakkelijk je activiteiten bij van je workouts, zodat je direct kunt zien hoe je ervoor staat. Het scherm heeft een helderheidssensor en je hebt keuze uit meer dan 200 wijzerplaten. Voor het bijhouden van je workouts kun je kiezen uit meer dan 150 sportmodi. Tevens zijn er 10 hardloopcursussen.

Een nieuwe module zorgt ervoor dat je nog beter je hartslag kunt monitoren. De 289 mAh batterij moet bij normaal gebruik 14 dagen meegaan. Dankzij de integratie van GNSS positiebepaling kan de smartwatch zonder tussenkomst van je smartphone je locatie goed bepalen. De Xiaomi Smart Band 8 Pro kan overweg met spraakassistent Alexa. De prijs van het horloge komt uit op 69 euro.

Xiaomi Watch 2

Waar we dus eerder al de Xiaomi Watch 2 Pro zagen, is het nu de beurt aan de Xiaomi Watch 2. Deze smartwatch draait op Wear OS, zodat het alle voordelen van de Google Play Store en het Android-ecosysteem biedt. Aan boord van de smartwatch vind je de Snapdragon W5+ Gen 1 processor en een 65 urige batterijduur onder normaal gebruik, zo belooft het merk. Er is een 1,43 inch rond AMOLED-scherm waarop je meer dan 160 modi kunt bijhouden. Er zijn onder andere verschillende wintersport-modi.

De GNSS-ondersteuning zorgt voor de locatiebepaling. Niet alleen je gezondheid kan gemeten worden met het horloge; ook kan je slaap nauwkeurig geanalyseerd worden. Op basis van een 7-dagen patroon, kan het horloge aangeven met welk dier je slaap het meest overeenkomt. De prijs van de Xiaomi Watch 2 komt uit op 199 euro.

Xiaomi Watch S3

Een nieuwe smartwatch met de naam Xiaomi Watch S3 is eveneens aangekondigd door het merk. Dit horloge is voorzien van HyperOS en biedt een 1,43 inch scherm. Je hebt veel keuze uit opties en personalisering en er zijn meer dan 180 watchfaces beschikbaar en 150 sportmodi die je kunt gebruiken. Ook hier zien we de nieuwe wintersport-opties. Het horloge laat ook je slaap meten en je hartslag bijhouden. De prijs van de Xiaomi Watch S3 komt uit op 149 euro. De batterij moet het 15 dagen uithouden.

Xiaomi Pad 6S Pro

Onder de naam Xiaomi Pad 6S Pro heeft het merk een nieuwe tablet aangekondigd. Dit apparaat heeft een 12,4 inch 144Hz scherm met een 3K-resolutie en een 10.000 mAh accu. Met de 120W lader is de accu snel weer volgeladen, zodat je snel weer verder kunt met gamen, browsen of werken op het apparaat. De tablet wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2 en HyperOS is aanwezig.

Op de tablet kan met Home Screen+ direct oproepen en berichten beantwoorden op hun (Xiaomi-) smartphone. De fotofunctie van de notitie-app werkt ook cross-platform, zodat je direct vanaf je smartphone een foto kunt invoegen in een notitie die je op je tablet hebt. Ook kun je via de Smart Hub snel zaken uitwisselen tussen andere Xiaomi-apparaten.