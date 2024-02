Xiaomi 14 Ultra: alle specificaties uitgelekt

Vrijwel alle specificaties van de nieuwe Xiaomi 14 Ultra zijn uitgelekt. In de afgelopen dagen konden we al niet om de nieuwe smartphone van het bedrijf heen. De aankondiging van het toestel zal eind deze maand zijn.

Xiaomi 14 Ultra komt eraan

Op 25 februari wordt naar verwachting de Xiaomi 14 Ultra aangekondigd, maar recente lekken, zoals gemeld door de Duitse blog WinFuture, bieden al een gedetailleerd inzicht in wat consumenten kunnen verwachten van dit aankomende vlaggenschip van Xiaomi. De uitgelekte informatie bevestigt grotendeels eerdere speculaties, en nu krijgen we een compleet beeld ervan.

Een van de opvallende kenmerken van de Xiaomi 14 Ultra is de krachtige Snapdragon 8 Gen 3 processor die het aandrijft, gekoppeld aan maar liefst 16 GB LPDDR5X RAM en 512 GB UFS 4.0-opslag in de Europese variant. Het is vermeldenswaardig dat sommige markten ook een 1TB-model kunnen verwachten, wat een enorme opslagcapaciteit biedt voor veeleisende gebruikers.

Het scherm van de Xiaomi 14 Ultra belooft een kijkervaring te bieden met het 6,73-inch 120Hz AMOLED-display met een resolutie van 1440p en een piekhelderheid van 3000 nits. HDR10+ ondersteuning voegt een extra dimensie toe aan de visuele ervaring, terwijl de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner onder het scherm zorgt voor naadloze biometrische authenticatie. Uiteraard kun je ook kiezen voor gezichtsherkenning.

Camera

Op het gebied van fotografie is de Xiaomi 14 Ultra goed uitgerust met een uitgebreid camerasysteem. Aan de achterzijde bevindt zich een opvallend rond camera-eiland met Leica-branding, waarin vier 50 megapixel-camera’s zijn ondergebracht, dit betreft een 1″-sensor, een telefotolens met 3,2x zoom en een periscoop-telefotolens met 5x zoom. Met verschillende diafragma’s en geavanceerde functies zoals 8K- en 4K-video-opname, belooft dit camerasysteem veelzijdigheid en veel mogelijkheden voor zowel fotografie als voor het maken van video’s.

Een andere belangrijke troef van de Xiaomi 14 Ultra is de batterijcapaciteit van 5.300 mAh, die wordt ondersteund door snel opladen tot 90W en draadloos opladen met maximaal 50W. Naast deze punten biedt de Xiaomi 14 Ultra een scala aan connectiviteitsopties, waaronder NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 en USB-C, evenals dual-SIM-slots voor extra flexibiliteit. Verder is de Xiaomi 14 Ultra voorzien van een IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid.

Het ontwerp van de Xiaomi 14 Ultra komt in de kleuren wit en zwart, compleet met een achterkant van veganistisch leer en aluminium frames. Een premium versie met een titanium frame wordt ook genoemd, hoewel deze mogelijk niet direct beschikbaar is in alle markten.

Wat betreft prijsstelling, wordt het 16GB/512GB-model van de Xiaomi 14 Ultra naar verwachting in Frankrijk en mogelijk andere Europese markten gelanceerd tegen een prijs van €1499.