Xiaomi 14-serie wordt 25 februari aangekondigd voor Europa

De Europese aankondiging van de Xiaomi 14-serie is aanstaande. De fabrikant is van plan om de toestellen op 25 februari aan te kondigen. Dit is aan de vooravond van het Mobile World Congress. Wat kunnen we verwachten?

Xiaomi 14-serie onderweg

Vorig jaar kondigde Xiaomi op de dag voorafgaand aan het Mobile World Congress, de Xiaomi 13-serie aan. Dit jaar zal het bedrijf wederom de dag voor de officiële start van het MWC haar nieuwe smartphonereeks presenteren. Xiaomi kiest de Spaanse stad Barcelona uit om de Xiaomi 14-serie aan te kondigen. Er gaan berichten over twee toestellen, al zijn er in China drie toestellen uitgebracht. We gaan vermoedelijk de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra zien. De Xiaomi 14 Pro is ook voor China aangekondigd, maar volgens geruchten zou dat toestel niet naar Europa komen.

Volgens een teaser van Xiaomi kunnen we een nieuwe generatie Leica-optiek verwachten, waarbij de grenzen nog verder verlegd worden. Vermoedelijk gaat het hier om het grotere variabele diafragma van de hoofdcamera van de Xiaomi 14 Ultra. De telefoon komt mogelijk met vier 50 megapixel camera’s, waarbij het variabele diafragma uitkomt tussen de f/1.6 en f/4.0.

Alle details zullen we te weten komen op 25 februari. Natuurlijk houd DroidApp je hiervan op de hoogte.