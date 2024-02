OnePlus Watch 2 te zien op officiële foto’s: krijgt flinke accuduur

Samsung heeft de Galaxy Watch, OnePlus komt met de OnePlus Watch 2. De smartwatch zal voor het eerst in de geschiedenis van de Chinese fabrikant, uitgerust worden met Wear OS. Nu zien we duidelijke foto’s van het toestel.

Zo ziet de OnePlus Watch 2 eruit

De nieuwe OnePlus Watch 2 gaat de laatste tijd vaker rond in het geruchtencircuit. Op het eigen forum deelt de fabrikant nu nieuwe teasers, waarbij we de smartwatch duidelijk te zien krijgen. Daaruit blijkt dat de smartwatch uitgebracht wordt in de kleuren ‘Black Steel’ en ‘Radiant Steal’, zwart en turquoise. We zien ook een kroon en een fysieke toets aan de zijkant van het horloge. Het horloge zal op 26 februari officieel aangekondigd worden.

De OnePlus Watch 2 krijgt een roestvrijstalen frame met een scherm van saffierglas. Volgens de fabrikant krijg je de nodige functies en mogelijkheden voor het bijhouden van je dagelijkse gezondheidsmonitoring.

Opvallend is dat OnePlus voor de OnePlus Watch 2 een uiterst lange batterijduur belooft. In de Smart Mode moet dit 100 uur zijn. Het is niet helemaal duidelijk wat deze Smart Mode precies inhoudt, maar de Pixel Watch 2 gaat bijvoorbeeld volgens Google 24 uur mee. Eerder werd al duidelijk dat OnePlus de nieuwe smartwatch voorziet van de nodige verbeteringen, om een herhaling van de eerste watch uit 2021 te voorkomen.