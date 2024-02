‘OnePlus gaat het met de OnePlus Watch 2 beter aanpakken’

De eerste samrtwatch van OnePlus, was niet bepaald een geslaagd product. Het kende veel nadelen. Met de nieuwe OnePlus Watch 2 belooft de fabrikant het beter aan te pakken.

“OnePlus Watch 2 wordt beter”

In 2021 kwam OnePlus met haar eerste smartwatch op de markt. We schreven onze bevindingen hiervan in de OnePlus Watch review. De smartwatch had nogal wat tekortkomingen en minpunten, dat we hem maar moeilijk konden aanraden. Binnenkort zal de fabrikant een tweede versie aankondigen van de Watch, zo werd eerder al duidelijk.

En die nieuwe OnePlus Watch 2 moet een stuk beter zijn dan het eerste model. Dat is althans wat OnePlus nu belooft in een nieuwe teaser dat de fabrikant het nu op de juiste manier wil aanpakken. In de teaser zien we de tekst “It’s time, to do it right!”. Hiermee lijkt het erop dat OnePlus serieus werk maakt van een goede smartwatch.

Eerder gingen al berichten rond dat de OnePlus Watch 2 voorzien zal zijn van Wear OS. Dit betekent dat er een wereld opengaat aan apps en mogelijkheden. De aankondiging is vermoedelijk eind februari. We houden je ervan op de hoogte als er meer informatie is.