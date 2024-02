‘OnePlus vergelijkt zeven jaar Android-updates met beschimmelde sandwich’

Als we afgaan op de nieuwe reactie van OnePlus, dan lijkt het er niet op dat we langere updates kunnen verwachten van de fabrikant. In een interview vergelijkt OnePlus president zeven jaar updates met een beschimmelde sandwich. Wat is hier aan de hand?

Beschimmelde sandwich

Een beschimmelde sandwich, zo ziet OnePlus President en COO Kinder Liu de belofte van zeven jaar Android-updates. Samsung en Google beloven voor hun nieuwe toestellen zeven jaar aan updates, maar volgens Liu is dat vrij zinloos. Dit stelt hij in een interview met Tom’s Guide.

Volgens hem zorgt het teveel focussen op software-updates ervoor dat de algehele gebruikerservaring in het gedrang komt. Liu stelt dat langere software-ondersteuning waarschijnlijk niet leidt tot een betere gebruikerservaring, als andere aspecten van een telefoon, zoals de hardware of het ontwerp in de loop van de tijd verslechtert. Op papier klinkt het goed, maar daar blijft het dan ook bij. Samsung kwam met de Galaxy S24-aankondiging met het nieuws dat de serie zeven jaar lang updates krijgt. Ook de Pixel 8-serie krijgt zeven jaar updates. OnePlus heeft met de OnePlus 12 het updatebeleid ook al verbeterd. De fabrikant belooft vier jaar Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

Kinder Liu geeft de volgende reactie over het uitrollen van zeven jaar updates, waarbij hij de vergelijking maakt met een beschimmelde sandwich;

“Stel je voor dat je telefoon een broodje is. Sommige fabrikanten zeggen nu dat de vulling in hun broodje – de software van hun telefoon – over zeven jaar nog steeds goed te eten is. Maar wat ze je niet vertellen is dat het brood in de sandwich – de gebruikerservaring – na vier jaar beschimmeld kan zijn. Plotseling doet een software-updatebeleid van zeven jaar er niet meer toe, omdat de rest van je ervaring met de telefoon verschrikkelijk is,” zegt Liu.