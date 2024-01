OnePlus 12, 12R en Buds 3 aangekondigd: alle details op een rij

Vorige week was het de week van Samsung, met de aankondiging van de Galaxy S24-serie. Deze week is het de week van OnePlus. We zien de aankondiging met de nieuwe OnePlus 12, 12R en de Buds 3.

OnePlus 12 aangekondigd

OnePlus heeft zojuist voor Europa de nieuwe OnePlus 12 aangekondigd. Eerder werd de smartphone al gepresenteerd voor de Chinese markt. Nu kunnen we definitief alle details met je delen. De nieuwe smartphone moet het opnemen tegen de nieuwe Galaxy S24-serie van Samsung, die vorige week aangekondigd werd door het bedrijf. Nu dus de OnePlus 12, en de verwachtingen zijn hooggespannen.

De OnePlus 12 is voorzien van een gigantische accucapaciteit van 5400 mAh. Deze kan razendsnel worden opgeladen met de 100W lader, die ook nog eens terug te vinden is in de doos van de smartphone. Een volledige laadbeurt van 1 naar 100 procent neemt slechts 26 minuten in beslag. Je kunt het toestel ook met 50W draadloos opladen.

OnePlus voorziet de OnePlus 12 van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset en is aan de zijkant ook weer voorzien van de Alert Slider. Hiermee zet je de telefoon snel op geluid, stil of trillen. Daarnaast is er een flink scherm, 6,82 inch. Dit is een LTPO AMOLED-scherm met een resolutie van 3168 x 1440 pixels, en met een 1-120Hz verversingssnelheid. Dankzij de helderheid van 4500 nits hoef je niet bang te zijn dat het scherm niet af te lezen is op zonnige dagen.

Grote verbeteringen zien we ook terug bij de camera. Hierbij wordt dezelfde sensor gebruikt als in de OnePlus Open. In onze OnePlus Open review waren we erg enthousiast over de camera van de OnePlus Open, dus dat belooft wat voor de 12. De OnePlus 12 krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, een 64 megapixel telelens met 3x optische zoom en een 48 megapixel groothoeklens.

De smartphone wordt geleverd met Android 14. OnePlus komt direct ook nog met een verbeterd updatebeleid. Het gaat niet zover als Samsung met 7 jaar updates, maar is wel een fijne verbetering. Voor een periode van vijf jaar krijg je beveiligingsupdates; bent ook zeker van vier Android-updates.

OnePlus brengt de OnePlus 13 uit voor een bedrag van 949 euro voor de variant met 12GB+256GB. Voor 1099 euro krijg je de variant met 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

OnePlus 12R

Voor een paar honderd euro minder, om precies te zijn 699 euro, krijg je de OnePlus 12R. Het is de eerste keer dat OnePlus een R-toestel uitbrengt in Europa. De smartphone richt zich vooral op de gamers, waarbij alles gericht is op prestaties. Naar eigen zeggen wordt het beste van de OnePlus 12 gecombineerd met het beste van de R-serie. Zo is de OnePlus 12R ook voor een andere doelgroep dan de 12. De behuizing bestaat uit meer aluminium dan eerder en ook is er een gigantische accucapaciteit; 5500 mAh met 100W laden.

Er is 16GB werkgeheugen beschikbaar, samen met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De smartphone krijgt een 6,78 inch LTPO4 AMOLED-scherm met eveneens een helderheid van 4500 nits. De camera biedt een 50 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoek en 2MP macro. Anders dan bij de OnePlus 12 wordt er niet samengewerkt met Hasselblad voor de camera. Een telelens ontbreekt hier dus. De smartphone komt met Android 14 met natuurlijk de OxygenOS skin.

OnePlus Buds 3

Een nieuwe headset is ook aangekondigd door het bedrijf. Het is de OnePlus Buds 3. Nieuw is bijvoorbeeld de ondersteuning voor gestures, waarmee je middels een slider het volume kunt aanpassen via de headset. Volgens OnePlus was het een veelgevraagde functie. OnePlus voorziet de Buds 3 van een 10,4mm woofer en 6mm tweeter. Er is LHDC 5.0 support, Audio 2.0 en 3D audio. Dit alles voor een nog betere geluidskwaliteit.

De IP55-gecertificeerde earbuds kunnen met ANC ingeschakeld zo’n 6,5 uur het uithouden op één acculading. In combinatie met opladen via de case bereik je een batterijduur van totaal 25 uur. Met 10 minuten moet het mogelijk zijn om weer 5 uur muziek te luisteren.

De nieuwe producten van OnePlus zijn onder andere verkrijgbaar bij OnePlus zelf.

