Google presenteert Pixel 8 en 8 Pro voor Nederland en België

Na maanden van geruchten en berichten is het hoge woord eruit; dit zijn de Google Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro. De twee smartphones zijn officieel aangekondigd door het bedrijf.

Pixel 8-modellen aangekondigd

Tijdens het Made by Google-event heeft Google zojuist de nieuwe Pixel 8 en de Pixel 8 Pro aangekondigd, samen met de Pixel Watch 2. De smartphonefabrikant kwam de afgelopen tijd heel vaak in het nieuws voorbij. De telefoons zouden namelijk nogal wat verbeteringen meekrijgen, hoewel er ook vastgehouden wordt aan het eigen ontwerp. Dat zien we dan ook terug bij de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro.

Beide smartphones komen natuurlijk met Android 14. Daarbij is er meer aandacht besteed aan het updatebeleid. Het kon ook haast niet anders; Google werd door vele merken al ingehaald en ziet nu dat zelf ook in. De Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen vijf Android-updates en zeven jaar beveiligingsupdates. Tevens zijn de modellen voorzien van de nieuwe Tensor G3 chipset die de taken nog sneller moet uitvoeren.

De toestellen zijn voorzien van verschillende fijne opties en mogelijkheden. We zien bijvoorbeeld de Magic Editor, een functie waarmee je het onderwerp in je foto uit kunt knippen middels AI, en elders terug in je foto kunt plakken. Verder kun je met Audio Eraser ongewenst achtergrondgeluid wegfilteren uit je video’s. Google belooft ook een betere videofunctie met Video Boost en Night Sight voor beelden in de nachtelijke uren. Ook de Magic Eraser die we ook bij een eerdere generatie zagen, is terug bij de Pixel 8-modellen.

Er wordt door Google samengewerkt met iFixit, zodat het voor iedere gebruiker eenvoudig mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld het scherm te vervangen van het toestel.

Pixel 8

Google levert de nieuwe Pixel 8 met een 6,2 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Daarbij heeft het toestel een variabele verversingssnelheid die ligt tussen de 60 en 120Hz. Er is 8GB werkgeheugen beschikbaar en er is keuze uit 128GB of 256GB. De camera heeft een 50 megapixel hoofdcamera en een groothoeklens van 12 megapixel.

Pixel 8 Pro

Bij de Google Pixel 8 Pro krijg je de langste lijst met features. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met QHD+ resolutie en een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz. Google geeft het toestel een plat scherm met dunne schermranden. Verder zien we 12GB aan werkgeheugen en maximaal 512GB opslagruimte. Het toestel is stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering.

Voor de foto’s is de Pixel 8 Pro uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 48 megapixel zoomlens met 5x zoom en een 48 megapixel groothoeklens. De front-camera is een 10,5 megapixel camera, welke in de notch is verwerkt. De Pro-telefoon is voorzien van een temperatuursensor. In een demo werd getoond dat de functie bijvoorbeeld voor je eigen temperatuur gebruikt kan worden, maar ook voor het meten van de temperatuur van de melk voor de baby.

Je kunt bij de Pixel 8 Pro kiezen uit de kleuren Sky, Porcelain en Licorice. De 5050 mAh accu kan ook 23W draadloos opgeladen worden en 30W bekabeld.

Verkrijgbaarheid

Google brengt de Pixel 8 volgende week uit voor een bedrag van 799 euro. Voor de Pixel 8 Pro kun je ook volgende week naar de winkel, waarbij je maar liefst 1099 euro neer mag leggen. Het zijn fikse prijsverhogingen. Waar Apple bij de iPhone 15-serie koos voor een daling in de prijzen, kiest Google voor een 150 euro duurdere 8 en een 200 euro duurdere Pro.

Je kunt terecht voor de Pixel-modellen bij onder andere Odido.

