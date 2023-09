Google Pixel 8-serie krijgt zeven jaar updates: meer specs gelekt

Zeven jaar lang zijn gebruikers van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zeker van updates. Dit blijkt uit nieuwe informatie die is verschenen in het geruchtencircuit.

Pixel 8-serie krijgt langer updates

Eerder gingen er al geruchten rond dat Google de nieuwe Pixel-modellen langer zou voorzien van updates. Uit nieuwe informatie blijkt nu dat dit inderdaad het geval zal zijn. Het updatebeleid overstijgt Samsung en moet in de buurt komen van de iPhone van Apple. Nu krijgen de Pixel-modellen nog drie Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Samsung geeft haar high-end toestellen vier jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

Google lijkt het met de Pixel 8-serie over een andere boeg te gooien. Een leaker meldt dat Google de nieuwe modellen voor een periode van zeven jaar van updates gaat voorzien. Hierbij gaat het om Android-updates, beveiligingsupdates en Feature Drop updates. Bij die laatste gaat het om updates die nieuwe functionaliteit toevoegen aan de toestellen.

Andere specificaties

Er is ook nog andere informatie naar buiten gekomen over de toestellen. De Pixel 8 krijgt een 6,2 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Bij het Pro-model krijg je een 6,7 inch scherm. Bij de Pixel 8 zien we verder 128/256GB opslagruimte en een 4575 mAh batterij met 27W bekabeld laden of 18W draadloos laden. De Pixel 8 Pro wordt geleverd met maximaal 512GB (1TB in de VS) aan geheugen, 12GB RAM en een 5050 mAh batterij. Deze kan met 30W opgeladen worden, waarbij je hem ook met 23W draadloos kunt opladen. Beide toestellen zijn voorzien van een IP68 certificering. Van het weekend hebben we een uitgebreid artikel gepubliceerd over de camera-functies van het toestel. Daar zijn namelijk de nodige fijne functies aan toegevoegd.

Op 4 oktober zullen de smartphones definitief aangekondigd worden.