Pixel 8 (Pro): nieuwe video toont geweldige mogelijkheden camera

Op het internet is een video verschenen van de nieuwe Google Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro. Beide toestellen zien we nu met de mogelijkheden van de camera.

Camera van Pixel 8 in video

Een video die online is verschenen, geeft ons een beter inzicht in wat de camera’s van de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro gaan bieden. De smartphonereeks is al meermaals opgedoken in het geruchtencircuit, en daar komt deze informatie bij. Het gaat voornamelijk om de verbeteringen en nieuwe functies op softwaregebied. Daar heeft Google werk gemaakt van verschillende verbeteringen.



De Google Pixel-modellen staan al bekend om hun camera-mogelijkheden, en de nieuwe video laat zien dat Google hiervoor nog meer verbeteringen in petto heeft bij de Pixel 8-modellen. In de gelekte video zien we onder andere de Video Boost functie, de Night Sight optie voor video’s in weinig licht, de Magic Editor voor handige bewerkingen en de Audio Eraser. De Magic Editor laat je het onderwerp in je foto verplaatsen. Met Audio Eraser kun je ongewenst achtergrondgeluid wegfilteren van je video’s.

Een andere toffe functie die Google toevoegt aan de Pixel 8-modellen, is het aanpassen van het gezicht van iemand op de foto. Bij meerdere foto’s kun je het verveelde gezicht van de persoon op de foto dankzij AI vervangen door een lach.

De Google Pixel 8 Pro zal een 48 megapixel periscooplens krijgen met 5x zoom, waarbij de lichtgevoeligheid verbeterd is. Dit is nu f/2.8 in plaats van f/3.5 bij de Pixel 7 Pro. Bij zowel de Pixel 8 als de Pixel 8 Pro zullen we aan de voorkant een 10,5 megapixel front-camera gaan zien, waarbij het Pro-model ook autofocus ondersteuning krijgt.

De Google Pixel 8-serie zal op 4 oktober aangekondigd worden.