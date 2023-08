‘Pixel 8-serie krijgt updatebeleid zoals iPhone; beter dan Samsung’

Google zou volgens de berichten de nieuwe Pixel 8-serie voorzien van een nieuw updatebeleid. Dit moet vergelijkbaar zijn met dat van de Apple iPhone. Dit betekent dat je langer updates krijgt dan tot nu toe het geval was.

Pixel 8-serie krijgt beter updatebeleid

Een beter updatebeleid staat voor de deur van de nieuwe toestellen in de Pixel 8-serie. Google zou wijzigingen voorbereiden in het updatebeleid, en een langere ondersteuningsperiode aan gaan bieden aan de Pixel 8 en Pixel 8 Pro (en mogelijk later ook de Pixel 8a). Nu ben je met de Pixel zeker van drie Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Samsung gaat daarin al een stap verder; vier jaar Android-updates en vijf jaar security-patches.

Apple geeft ook op haar iOS-toestellen doorgaans minimaal vijf jaar aan versie-updates. Ondanks dat bijvoorbeeld de iPhone X, die stamt uit 2017, niet het nieuwe iOS 17 zal ontvangen, worden belangrijke beveiligingsupdates nog steeds uitgerold naar het toestel. Volgens bronnen moet deze belofte van Apple overeenkomen met de plannen van Google voor de Pixel 8-toestellen. Specifieke details worden niet gedeeld op dit moment.

We verwachten deze herfst de nieuwe Pixel 8-serie. DroidApp houd je natuurlijk op de hoogte!

