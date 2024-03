Google Pixel 8 wint prijs voor ‘Beste smartphone van 2023’

Op het Mobile World Congress heeft Google de prijs voor beste smartphone van 2023 gekregen. De winnende smartphone is de Google Pixel 8. Het is op dit moment het meest recente vlaggenschip van het bedrijf. De concurrentie van andere modellen was niet mals.

Google Pixel 8 wint GSMA prijs

De award voor ‘Beste smartphone van 2023’ van GSMA gaat naar de Google Pixel 8. Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt tijdens deze editie van het Mobile World Congress in Barcelona. Voor de toekenning van de prijs wordt gekeken naar verschillende aspecten van de smartphone. Zo kijkt de jury naar innovatie en bijvoorbeeld de prestaties van een toestel. Het is de eerste keer dat Google deze prijs wint. De Pixel 8 werd samen met de Pixel 8 Pro uitgebracht; die telefoon hebben we uitgebreid besproken in de Pixel 8 Pro review.

OnePlus wist met de OnePlus Open, de eerste foldable van het merk, de tweede plaats te behalen. In voorgaande jaren trok Apple vaak aan het kortste eind met de iPhone 14 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Dit jaar was de Apple iPhone 15 Pro ook genomineerd. Van de grootste versie verscheen eerder op DroidApp de Apple iPhone 15 Pro Max review. Voor de prijs was ook de Samsung Galaxy S23 en de Samsung Galaxy Z Flip 5 genomineerd. Van Google verwachten we binnen afzienbare tijd de nieuwe Pixel 8a, die al regelmatig is rondgegaan in het nieuws.

DroidApp had een andere winnaar voor beste smartphone van 2023. Sowieso een toestel dat goedkoper was dan de Pixel 8. Welke dat is, lees je in het artikel van de DroidApp Awards van 2023.

