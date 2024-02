Android beveiligingsupdate februari 2024: 46 fixes en nieuws voor Pixel

De tweede security-patch van Google voor het Android-besturingssysteem staat klaar. Voor Android is het tijd voor beveiligingsupdate februari 2024. Hiermee worden deze keer ruim veertig verbeteringen doorgevoerd.

Beveiligingsupdate februari vrijgegeven

Een nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate voor Android. Zo gaat het maandelijks bij Google, en dat is dan ook deze maand het geval. Google heeft beveiligingsupdate februari 2024 vrijgegeven voor Android. Als eerst komt hierbij de update voor de Pixel-modellen beschikbaar, waarna deze later voor toestellen van andere merken beschikbaar komt.

In totaal gaat het om 46 kwetsbaarheden die aangepakt worden met deze security-patch. Deze 46 zijn niet voor alle toestellen direct, want er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen modellen met een bepaalde processor, of andere technische eigenschappen. Bekend is wel dat er een kritieke fix is doorgevoerd met betrekking op Bluetooth.

Fabrikanten voegen doorgaans ook nog eigen patches en optimalisaties toe aan de security-patch. Het gaat dan om verbeteringen voor specifieke toestellen van het merk. Zo zien we ook bij Samsung bijvoorbeeld maandelijks dit soort extra patches.

Pixel

Voor de Pixel 5a en nieuwer is Google gelijktijdig ook gestart met het uitrollen van verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Die hebben we hieronder voor je neergezet.

Camera

General improvements for system stability and performance in certain conditions *[Pixel 8 Pro, Pixel 8]

Display & Graphics

Fix for display getting corrupted in certain conditions *[Pixel 8 Pro, Pixel 8]

Fix for issue with outer display in certain conditions *[Pixel Fold]

Framework

Fix for stability or performance with certain third party apps *[Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro]

Wi-Fi

General improvements for Wi-Fi stability and performance in certain conditions *[Pixel 8 Pro, Pixel 8]

In de komende tijd zullen fabrikanten de nieuwe beveiligingsupdate van februari uitrollen. Krijg je de update binnen op je smartphone, dan horen we dat heel graag van je! Stuur een mailtje samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving!

Google Pixel 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1019,00 euro