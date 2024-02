Android Update Bulletin week 5: deze toestellen kregen updates

Een vrij rustige week met updates. Dat betekent niet dat het helemaal windstil was met updates die verspreid zijn. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje, welke toestellen bijgewerkt zijn met een update in de vijfde week van 2024.

Android updates in week 5

De vijfde week van 2024 was vrij rustig met updates. Dat is niet heel vreemd, dat is vaak in de laatste week van de maand. De laatste week van januari was hier dus geen uitzondering op. In de komende weken verwachten we meer nieuws, onder andere met de beveiligingsupdate van februari, die deze week waarschijnlijk vrijgegeven wordt. Voor nu de updates die in week 5 zijn verschenen.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nothing

Nothing Phone 2: Nothing OS 2.5.2 update

Samsung

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: Android 14 met One UI 6

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Android 14 met One UI 6

Xiaomi