Motorola: 19 toestellen krijgen update naar Android 14

We hebben nieuws voor je over de Android 14 voor Motorola. DroidApp kan melden dat 19 toestellen bijgewerkt zullen worden naar deze nieuwe Android-versie. Het gaat om Razr-, Edge- en G-modellen. De update naar Android 14 brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen.

Android 14 updateschema van Motorola

Motorola Nederland heeft tegenover DroidApp het overzicht vrijgegeven met toestellen die de update naar Android 14 kunnen verwachten. In totaal gaat het om 19 toestellen die uitgebracht zijn op de Nederlandse markt. Natuurlijk zitten hier de nieuwste modellen tussen, zoals de Edge 40 Pro en Edge 40 Neo, maar ook andere modellen zullen de update naar Android 14 krijgen.

De negentien toestellen die de update naar Android 14 zullen krijgen, krijgen de update niet direct al aangeboden. Motorola laat desgevraagd weten dat niet bekend is wanneer welk toestel de update krijgt. Dit is volgens de fabrikant onderhevig aan testen en de goedkeuring van updates. In verschillende landen is Motorola al wel gestart met het verspreiden van de nieuwe Android-versie voor de Moto G53. Vanuit Nederland hebben we nog geen meldingen hierover ontvangen.

De volgende 19 toestellen zullen bijgewerkt worden naar Android 14;

Moto G-serie

Motorola Edge-serie

Motorola Razr- en anderen

