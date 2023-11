Motorola Edge 40 Neo review: lichte smartphone in het middensegment

Motorola heeft een rijk portfolio aan toestellen. Dat aanbod werd onlangs uitgebreid met de Motorola Edge 40 Neo. In de afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met het testen van dit toestel. Hoe deze smartphone het doet, lees je in de Motorola Edge 40 Neo review.

Motorola Edge 40 Neo in test

Met de Motorola Edge 40-serie staat het aantal toestellen in deze reeks nu op drie. Naast het standaard model en de eerder geteste Edge 40 Pro, is onlangs het portfolio uitgebreid met de Edge 40 Neo. Een toestel met alles wat je nodig hebt, in een stijlvol jasje. Tijd om het toestel te testen en onze ervaringen met je te delen.

Verkooppakket

Bij het openen van de verpakking van de Motorola Edge 40 Neo komt een frisse parfumlucht je tegemoet. Motorola wil de beleving verbeteren door een geur aan het verkooppakket toe te voegen. Dat is gelukt, en ruikt lekker. Alsof je de geur van een nieuwe auto ruikt, als je deze net ophaalt bij de dealer. In tegenstelling tot de auto, ruikt de telefoon overigens niet naar de geur.

In het pakket van de Edge 40 Neo vind je direct alles wat je nodig hebt. Dit betekent dat naast het toestel ook de benodigde accessoires worden meegeleverd. Een hoesje wordt bijvoorbeeld meegeleverd. Het is een hoesje waarbij rekening is gehouden met het milieu. Het is gerealiseerd met agood company en op plantaardige basis. Het voelt als een plastic hoesje. Verder wordt ook de 68W lader meegeleverd, samen met de USB-kabel. Een fijne toevoeging. Lang niet ieder merk levert zomaar een oplader mee. Motorola doet dat dus wel. Ook een simnaald wordt meegeleverd.

Design en interface

Wat direct opvalt bij de Edge 40 Neo, is dat het een heerlijk handzaam toestel is. Hij is wat langer en weegt slechts 172 gram. Als je zwaardere (high-end) toestellen gewend bent, is het gewicht van de Neo een fijne bijkomstigheid. Vooraan pronkt het 6,55 inch scherm dat goed afleesbaar is en een Full-HD+ resolutie biedt. Het 144Hz paneel is een OLED-scherm en de kleuren komen goed tot hun recht.

De toetsen van het toestel vind je aan de rechterkant, waarbij onder elkaar de volumetoetsen en de power-button zit. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm zelf. Het ontgrendelen van de smartphone is hiermee kinderspel en werkt goed.

De achterzijde van de smartphone is doorgaans van kunststof, al kun je ook kiezen voor een vegan leather kleur. Voor de kleuren wordt samengewerkt met Pantone. Het testtoestel is in de kleur Black Beauty. De smartphone ligt goed in de hand, maar kan wel glad aanvoelen. Gelukkig is er nog het meegeleverde hoesje, dat voor net wat meer grip zorgt.

Motorola heeft het ook graag over de waterbestendigheid van de smartphone. De telefoon is voorzien van een IP68-classificatie. Dit betekent dat het toestel maximaal dertig minuten ondergedompeld kan worden in ondiep (zoet) water. Ook tegen stof en vuil is het toestel bestand.

Interface

Zoals we van Motorola gewend zijn, staat de interface van Motorola dicht bij die van Android. De telefoon voert taken snel genoeg uit. Verder heb je met de bekende veegbewegingen toegang tot je notificaties, de snelle instellingen en het menu met apps. Ook de handige Motorola tools zijn aanwezig, wat ik persoonlijk toch een fijne toevoeging blijf vinden. Denk aan schudden met het toestel voor het inschakelen van de zaklamp of draaien met je polsen voor het starten van de camera. Er zijn ook nog verschillende tools voor andere zaken, zoals het maken van een screenshot.

Waar Motorola wel een handje van heeft gekregen in de laatste tijd, is de toevoeging van bloatware. Druk bij het instellen van je telefoon niet zomaar op doorgaan, want dan staat je telefoon vol met voorgeïnstalleerde apps. Bij het instelproces krijg je namelijk meermaals de vraag extra apps te downloaden, want dat wil je waarschijnlijk, dus ze zijn alvast aangevinkt. Nee, natuurlijk niet. Android-gebruikers weten prima de weg te vinden naar de Google Play Store, waar we zelf kunnen kiezen welke apps we willen. Ondanks dat we alles hebben uitgevinkt, zijn toch bepaalde apps alvast geïnstalleerd. Zo zien we een game genaamd Royal Match en LinkedIn. Ook vind je steeds meer systeem-apps van Motorola. Dit had de fabrikant vroeger echt beter voor elkaar.

Communicatie

Bellen en sms’en gaat gewoon via de eigen apps van Google. Hier geen klagen over, net als over de rest van de communicatie met de Motorola Edge 40 Neo. De gesprekskwaliteit is prima en ook met het bereik en andere zaken hebben we geen problemen. Natuurlijk geeft de telefoon, indien je abonnement/provider het ook aanbiedt, je toegang tot het 5G-netwerk. Ook WiFi is aanwezig en surfen op het web gaat via Chrome, dat eveneens prima werkt.

Multimedia

De Motorola Edge 40 Neo is voorzien van een set stereo-speakers waar een hoop geluid uit komt, vol geluid, ook op hoog volume. Wel valt op dat op hoog volume het soms wat snerpend over komt. Qua beeldkwaliteit zit het ook wel goed bij de Edge 40 Neo. De beelden zijn helder en scherp.

Camera

Motorola heeft de Edge 40 Neo voorzien van twee camera’s aan de achterzijde. Dit is allereerst een 50 megapixel hoofdlens, welke bijgestaan wordt door een 13 megapixel groothoeklens. We zijn benieuwd hoe de foto’s eruitzien die met het toestel gemaakt worden. We hebben in de afgelopen weken verschillende ‘kiekjes’ geschoten met het toestel.

De camera-app is in ieder geval gebruiksvriendelijk, zoals we de applicatie kennen van Motorola. Ook de verschillende tools die Motorola op andere toestellen aanbiedt, zien we terug bij de Edge 40 Neo. Dit betekent dat je spotkleur kunt gebruiken, waarbij je focust op iets groens, en alleen het groene wordt vastgelegd. De rest van de foto is monochroom. Er is ook een handmatige modus waarbij je zelf de instellingen aanpast, en ook andere tools kun je gebruiken op de smartphone.

Maar hoe zit het met de fotokwaliteit? We merken op dat de fotokwaliteit best aardig is voor een toestel in deze prijsklasse. Toch zijn we niet helemaal tevreden. Dat zien we bijvoorbeeld terug op grauwe dagen, waarbij foto’s er nog grauwer uitzien. Opvallend is verder dat een foto lang niet overal scherp is en we net als dat we in de Motorola Edge 40 Pro review opmerkten, soms bewogen gedeelten terugzien in de foto. Op zonnige dagen vinden we soms dat de camera te ver doorschiet in de verzadiging, die dan te overdreven is. Daarnaast kun je ook 2x inzoomen met de camera, maar dit zorgt juist voor flink wat kwaliteitsverlies. Ook de macromodus schiet zijn doel voorbij. Het resultaat daarvan stelt teleur, zoals je kunt zien in het digitale fotoalbum van de Edge 40 Neo.

In de donkere uren van de dag is de camera gevoelig voor lampen. Al snel verschijnen er cirkels en lensflare. Dat kunnen we Motorola niet helemaal kwalijk nemen. Wil je dat niet, dan moet je al snel naar een dure smartphone kijken, maar we willen het wel graag benoemen. Daarnaast valt ons soms op dat de camera het niet allemaal lekker bij kan benen. Dit resulteert dan in een erg raar afgestelde foto (qua kleuren) of in een bewogen foto. Zo vind je in het album een foto waarbij de rechterkant (het gebouw) helemaal scherp is, maar de lucht volledig wegvalt, en de bomen enorm bewogen zijn. We moeten concluderen dat de camera van de Motorola Edge 40 Neo vooral leuk is voor de kiekjes, maar niet goed genoeg is voor de serieuze foto’s. Hier is duidelijk nog veel werk te verrichten voor de camera.

Links volledig bewogen, rechts in beeld ligt de scherpte op het gebouw. Merkwaardig.

Video

Je kunt de Motorola Edge 40 Neo ook gebruiken voor het maken van filmpjes. Hierbij kun je filmen in 4K, of bijvoorbeeld ook in 1080p 60fps Full-HD. Een video die we met de telefoon hebben gemaakt, vind je hieronder. Wil je meer video’s zien, bekijk dan het YouTube-kanaal van DroidApp.



Prestaties

De Motorola Edge 40 Neo is uitgerust met een chipset van MediaTek. Om precies te zijn gaat het om de MediaTek Dimensity 7030. De smartphone heeft daarbij 12GB aan werkgeheugen meegekregen. Dit alles zou voldoende moeten zijn om het toestel lekker vlot te houden. En dat lukt aardig. Toch merken we, zoals we bij de camera bespraken, soms wel wat kleine vertragingen. Ben je een rijtje apps aan het updaten/downloaden op de achtergrond, dan merken we ook wat . We hopen dat Motorola voor de camera een goede update klaar heeft staan.

Accu

Motorola staat doorgaans best goed bekend om de batterijduur bij de toestellen. De Motorola Edge 40 Neo is voorzien van een 5000 mAh batterij en de snelle 68W lader wordt gewoon meegeleverd. Hiermee is je toestel in een kwartier tijd weer voor de helft opgeladen. Opvallend is dat de voorganger met draadloos laden werd geleverd, maar dit model niet. Dat ging weliswaar ook maar met 5W, maar Motorola heeft de functie er nu maar helemaal uitgehaald. Met normaal gebruik haalt de telefoon zonder moeite het einde van de dag. Gebruik je het toestel lichter, dan zal 1,5 dag of uiterlijk twee dagen mogelijk zijn. De schermtijd zit rond de vier uur à 4,5 uur, wat net wat beter dan gemiddeld is.

Updatebeleid

We hopen zoals gezegd dat Motorola voor de camera nog een goede update uitrolt, want hier moet veel meer uit te halen zijn. In ieder geval is wel het updatebeleid bekend voor het toestel. Motorola belooft twee Android OS-updates (Android 14 en 15) en drie jaar beveiligingsupdates. Dat is redelijk voor deze prijs. De smartphone werd vorige week van de oktober-patch voorzien.

Concurrenten

Concurrentie is er genoeg in deze prijsklasse. De grootste concurrent van de Motorola Edge 40 Neo komen we tegen bij Samsung. De Samsung Galaxy A54 (lees de Galaxy A54 review) kost een paar tientjes minder, heeft een veel beter updatebeleid en een veel meer consistente camera. Daar moet wel bij gezegd worden dat de Edge sneller wordt opgeladen en een wat rustigere interface heeft. Dan is er ook nog de OnePlus Nord 3, waarvan je alles kunt lezen in de OnePlus Nord 3 review. Dan is er ook nog de Google Pixel 7a, waarover je alles kunt lezen in de Pixel 7a review. Deze smartphone heeft een erg goede camera en goed updatebeleid. Jammer alleen dat de accu wat matig is en je het qua geheugen met 128GB moet doen. De prijs van het toestel ligt ongeveer 80-100 euro hoger bij de Pixel.

Beoordeling

Direct wanneer je de Motorola Edge 40 Neo uit de doos haalt, valt direct het lage gewicht van de telefoon in positieve zin op, dat is lekker licht. Al ligt het er ook aan wat voor toestel je zelf doorgaans gebruikt als vergelijking. Mij viel het op omdat ik een zwaar toestel gebruik. De smartphone doet verder wat het moet doen en zoals we van Motorola gewend zijn. Dit betekent handige tools die Motorola toevoegt en een overzichtelijke interface. Toch is daar met deze Edge 40 Neo wel enigszins verandering in gekomen. Er is veel bloatware. Daarnaast zijn we teleurgesteld in de camera, die echt veel beter kan. We hopen dat Motorola dit met een software-update oplost. Kun je daarmee leven, dan heb je een prima toestel, dat direct in een compleet pakket geleverd wordt. Je hoeft dus niet (direct) nog een hoesje of een oplader los te kopen.

De Motorola Edge 40 Neo is verkrijgbaar bij Belsimpel, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel en Coolblue.

