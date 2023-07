OnePlus Nord 3 review: erg fijne smartphone mist spanning

OnePlus heeft onlangs de OnePlus Nord 3 aangekondigd. Deze smartphone hebben we de afgelopen weken getest. Onze ervaringen lees je terug in de OnePlus Nord 3 review. Weet het toestel de goed geslaagde voorganger te overtreffen?

OnePlus Nord 3 review

De OnePlus Nord-serie staat doorgaans goed bekend, als een reeks waarin je voor niet overdreven veel geld een goede smartphone krijgt. Twee jaar geleden verscheen de OnePlus Nord 2. Nu is het de beurt aan de OnePlus Nord 3. Toen we twee jaar geleden de OnePlus Nord 2 review publiceerden, waren we positief over de smartphone. Het toestel deed namelijk erg veel goed. We zijn dan ook benieuwd of de opvolger dit kunstje opnieuw kan.

Verkooppakket

Met het grote ‘Nord-beeldmerk’ aan de voorkant van de doos van de OnePlus Nord 3, is direct duidelijk dat we hier te maken hebben met een toestel uit de Nord-serie. De smartphone wordt geleverd met een 80W oplader en de bekende rode kabel. Jammer is dat OnePlus, in tegenstelling tot bij het vorige model, geen siliconen cover meelevert. Hiermee was OnePlus al één van de weinige fabrikanten die dit nog deed, maar nu moet je dus sowieso een hoesje zelf kopen.

Design en interface

Het ontwerp van de OnePlus Nord 3 is strak en oogt netjes. Aan de voorkant prijkt het 6,74 inch scherm. Dit is een AMOLED-paneel met een Full-HD+ resolutie. Er is ondersteuning voor een adaptieve verversingssnelheid in stapjes van 10Hz, met een maximum van 120Hz. Het beeldscherm is voor deze prijsklasse erg goed; erg goed afleesbaar op zonnige dagen en tevens rijk in kleur. Het display biedt ondersteuning voor HDR10+, DCI-P3 en sRGB-kleuren. De resolutie komt uit op 2772 x 1240 pixels.

De vingerafdrukscanner zit eveneens in het scherm en doet ook zijn werk meer dan goed. Deze is snel en accuraat. Uiteraard is het mogelijk om meerdere vingers toe te voegen. Aan de zijkant vinden we de handige alert-slider. Hiermee zet je snel je telefoon op stil, geluid of trillen.

Aan de achterkant van de smartphone zien we twee grote cameralenzen, of nee, als je beter kijkt zie je dat er in totaal drie zijn. In de onderste cameralens zijn twee sensoren geplaatst. Later in de OnePlus Nord 3 review komen we natuurlijk uitgebreid terug op de camera.

De behuizing van de OnePlus Nord is IP54 gecertificeerd. Hiermee is het niet volledig water- en stofdicht, zoals bij een IP68-certificering, maar kan het wel tegen een regenbui doordat hij spatwaterdicht is.

Interface

De OnePlus Nord 3 is voorzien van Android 13 met de eigen OxygenOS 13.1 skin. Deze kent in vergelijking met voorgaande versies van OxygenOS een klein aantal aanpassingen. Uiteraard kun je de verschillende Android-features gebruiken. Je kunt verder aan de slag met het aanpassingen van de overgangseffecten en het maken van eigen achtergronden op basis van eigen wallpapers. OnePlus geeft je dus lekker veel vrijheid hierin.

Een eigen functie die OnePlus toevoegt aan de Nord 3 is de Shelf. OnePlus Shelf is een scherm met bepaalde informatie in één overzicht. Op het startscherm is een veegbeweging voldoende om dit te openen. Je ziet hier bijvoorbeeld een stappenteller, notities, het weer en widgets van bijvoorbeeld Spotify en OnePlus eigen diensten. Van ondersteunende apps kun je ook bepaalde content toevoegen. Dit zijn voor het merendeel wel de apps van OnePlus zelf.

Communicatie

Bellen, sms’en, internetten; het kan allemaal met de Nord 3 en met geen van allen heeft het toestel problemen. Er is in de telefoon ruimte voor twee simkaarten. De OnePlus Nord 3 laat je, indien je provider het ondersteund, gebruikmaken van het 5G-netwerk en natuurlijk is ook WiFi op het apparaat terug te vinden. Dit werkt allemaal zoals je mag verwachten.

Infrarood is ook op de OnePlus Nord 3 te vinden. De poort hiervan kan bijvoorbeeld gebruikt worden als afstandsbediening, bijvoorbeeld om de televisie, airco of een ander product te gebruiken. OnePlus gebruikt deze functie nu op de Nord 3, bij bijvoorbeeld Xiaomi zagen we deze al op veel meer toestellen. Bij het openen van de IR Remote app helpt de applicatie je door het installatieproces.

Multimedia

De Nord 3 is voorzien van een prima, mooi scherm waarop je bijvoorbeeld Netflix of andere content kunt bekijken. Het luisteren van muziek kan via de stereo-speakers of via een headset. Die laatste sluit je aan via Bluetooth of via USB-C. Een 3,5 millimeter aansluiting is, in tegenstelling tot het vorige model, niet meer aanwezig op het toestel. Persoonlijk vind ik dat de speaker een prima geluid laat horen.

Camera

Over de camera van de OnePlus Nord 3 is iets interessants te merken. Het toestel beschikt namelijk over drie sensoren achterop, waarbij de 50 megapixel hoofdcamera dezelfde beeldsensor is als die we kennen van de OnePlus 11. Softwarematig zijn er wel verschillen, zo wordt bij de OnePlus 11 samengewerkt met Hasselblad.

We hebben wat foto’s gemaakt met de twee modellen, en daarin zien we overduidelijke verschillen. Zo is de foto van de Nord 3 overduidelijk meer verzadigd, waar dit bij de OnePlus 11 minder is, maar wel veel realistischer. Ook qua details zien we dat de OnePlus 11 het net wat beter aflevert. Kijk je zonder vergelijkingsmateriaal, dan zal het waarschijnlijk minder opvallen.

We zien verder een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Als we kijken naar de foto’s die de smartphone maakt, valt op dat deze echt niet slecht zijn. Echter valt ook hier best duidelijk op dat de kleuren vaak erg verzadigd zijn, vaak vooral overdreven verzadigd, dat mag echt wel een tandje minder. De foto’s die de groothoeklens maakt zijn daarentegen in vergelijking met de hoofdcamera wat fletser en grauwer. Voor de zoom wordt gebruikgemaakt van software-toepassingen. Hierdoor gaat er wat aan kwaliteit verloren, maar we moeten zeggen dat zo op het eerste gezicht de OnePlus Nord 3 acceptabele foto’s in deze stand vastlegt.

In de avonduren maakt het toestel ook aardige foto’s, waarbij je gebruik kunt maken van de nachtmodus. Deze nachtmodus kun je in donkere situaties niet uitschakelen, dus dit neemt wat meer tijd in beslag dan wanneer je ‘normaal’ een foto maakt. Alle foto’s die we met de OnePlus Nord 3 hebben gemaakt, zijn verzameld in ons digitale fotoalbum.

Videocamera

De Nord 3 maakt prima video’s, waarvan je het voorbeeld hieronder kunt bekijken. Wel merken we op dat wanneer je tijdens het filmen handmatig hebt scherpgesteld, hij moeilijk weer terug de beelden scherp in beeld brengt. Filmen kan in 4K of in een lagere resolutie. Tijdens het filmen kun je gebruik maken van de zoomfunctie, maar tijdens het opnemen van een video kun je niet overschakelen naar de groothoeklens.



Prestaties en accu

Aan boord van de OnePlus Nord 3 vinden we de Dimensity 9000 chipset terug van MediaTek. Deze fabrikant had jaren geleden nog een twijfelachtige naam, maar het bedrijf heeft zich met haar chipsets al in vele toestellen bewezen. In de OnePlus Nord 3 is dat niet anders; we hebben een toestel in gebruik die alles uitstekend kan bijbenen op goede snelheid, zonder haperingen of vertragingen.

Batterij

In de OnePlus Nord 3 zit een 5000 mAh batterij. Met toch wel wat intensief gebruik weet de telefoon het zeker een dag uit te houden, en red je het ook de volgende dag nog wel een paar uurtjes. De schermtijd is gemiddeld, met tussen de 3-4 uur bij voornamelijk het gebruik van het mobiele netwerk. Hier kan de fabrikant misschien nog wat aan sleutelen, want bij de Nord 2 ging dit toch wat langer mee.

Gelukkig is er ook goed nieuws, en dat heeft te maken met de oplader. De OnePlus Nord 3 wordt namelijk geleverd met een 80W oplader, waardoor de accu om no-time weer volledig opgeladen is. Waar je de batterij in een kwartier oplaadt tot 60 procent, is hij in een ruim half uur weer opgeladen voor de volledige honderd procent. Dat zien we graag!

Updatebeleid

OnePlus heeft enkele verbeteringen doorgevoerd in het updatebeleid van de OnePlus Nord 3. Consumenten verwachten steeds meer aan updates, zodat er langer met een telefoon gedaan kan worden. OnePlus ziet dit ook in, en zal de Nord 3 voor een periode van vier jaar voorzien van beveiligingsupdates. Deze zullen eenmaal per twee maanden uitgerold worden. Tevens ben je zeker van drie Android-updates, dus Android 14, 15 en 16 komen naar dit toestel.

Beoordeling

In de OnePlus Nord 2 review stelden we de vraag, zijn high-end smartphones niet meer nodig? Die vraag kunnen we eigenlijk ook wel neerzetten bij de Nord 3. De smartphone doet het namelijk allemaal erg goed. De batterijduur kan nog wel wat verbeterd worden en de camera wat kleine aanpassingen; het zijn geen grote problemen. In combinatie met een net ogend design maakt het toestel met zijn prijs mogelijk al snel interessanter dan de duurdere smartphones uit het hogere segment.

Concurrentie is er echter genoeg; denk bijvoorbeeld aan de Galaxy A54. Deze heeft ook een prima camera; heeft nog een jaar langer updates, maar heeft wel een wat meer aanwezige interface door One UI. Alle informatie lees je over dit toestel terug in de Samsung Galaxy A54 review. Dan is er ook nog de Pixel 7a. Deze telefoon hebben we besproken in de Pixel 7a review. De accu is maar matig, maar de camera maakt veel goed. Echter heeft de OnePlus als enige van de drie echt snel opladen.

De OnePlus Nord 3 is verkrijgbaar bij OnePlus zelf, Bol.com, Coolblue, Belsimpel en Mobiel. Tijdelijk is de variant met 256GB geheugen flink afgeprijsd.

OnePlus Nord 3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 442,00 euro