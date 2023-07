OnePlus Nord 3 krijgt eerste update: juli-patch en accuverbeteringen

OnePlus rolt voor de OnePlus Nord 3 een nieuwe update uit. Het is voor het toestel de eerste update die voor de smartphone beschikbaar is. Samen met een nieuwe security-patch zijn ook vele verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Eerste update voor OnePlus Nord 3

Onlangs werd de OnePlus Nord 3 aangekondigd. De nieuwe midranger van de fabrikant belooft veel verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Dit gepaard met prima specificaties voor een interessante prijs. De update brengt het toestel naar versie .543 en brengt onder andere beveiligingsupdate juli 2023. Deze pakt verschillende zwakken plekken in de beveiliging van Android aan.

Daarnaast zien we in de changelog van de update nog meer verbeteringen en optimalisaties. Zo belooft OnePlus verbeteringen voor de systeemstabiliteit en de prestaties ervan, en belooft OnePlus ook verbeteringen voor het uithoudingsvermogen, waarbij de batterijduur als het goed is verbeterd moet zijn. Verder zien we dat OnePlus werk heeft gemaakt van de stabiliteit van telefoonoproepen, de stabiliteit van de camera en de prestaties van de camera.

Voor de OnePlus Nord 3 is de update vanaf nu beschikbaar. Je kunt de update daarom vanaf nu verwachten. Benieuwd naar de OnePlus Nord 3? DroidApp publiceert binnenkort een uitgebreide review van de smartphone.