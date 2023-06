OnePlus deelt foto’s van nieuwe Nord 3 en Nord CE 3

Twee nieuwe toestellen van OnePlus worden door de fabrikant duidelijk in beeld gebracht. Het gaat niet alleen om de OnePlus Nord 3, maar ook zien we de OnePlus Nord CE 3. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus deelt foto’s

Online zijn beelden verschenen van twee nog niet aangekondigde OnePlus-toestellen. Van de week schreven we over de OnePlus Nord 3 die op 5 juli aangekondigd zal worden. In de tussentijd hebben we al het nodige over de smartphone gehoord en veel van gezien. De smartphone komt nu opnieuw in het nieuws, waarbij OnePlus de foto’s zelf gedeeld heeft. We verwachten een toestel met een 6,74 inch scherm, alert-slider, een 50 megapixel hoofdcamera en een MediaTek Dimensity 9000 chipset.

We zien ook de OnePlus Nord CE 3, wat een uitgebreidere versie moet zijn van de eerder verschenen OnePlus Nord CE 3 Lite, die we uitgebreid onder handen genomen hebben in de OnePlus Nord CE 3 Lite review. Meer details over de smartphone krijgen we niet. Onduidelijk is of OnePlus de Nord CE 3 ook uitbrengt in ons land.