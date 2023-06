OnePlus Nord 3 aankondiging is op 5 juli

OnePlus heeft een nieuwe datum bevestigd voor de aankondiging van een nieuwe smartphone. De nieuwe OnePlus Nord 3 zullen we op 5 juli gaan zien. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus Nord 3 op 5 juli

Op 5 juli 2023 heeft OnePlus een nieuwe aankondiging gepland staan. De fabrikant bevestigt de datum in een teaser. Het bedrijf noemt daarbij ook gelijk de naam van het toestel dat we kunnen verwachten. Het is de langverwachte OnePlus Nord 3. Interessant, want de OnePlus Nord 2 werd alweer twee jaar geleden uitgebracht. De nieuwe smartphone is eerder al in China aangekondigd als Ace 2V. Hierdoor weten we in grote lijnen al de specificaties van het toestel.

Eerder verschenen al de nodige persfoto’s en specificaties van de Nord 3. We hebben daarmee alvast een goed beeld van wat we kunnen verwachten. De OnePlus Nord 3 krijgt vermoedelijk een 6,74 inch AMOLED-scherm, Dimensity 9000 chipset en een 5000 mAh batterij met 80W opladen. Verder verwachten we een 50 megapixel camera, samen met een 8 megapixel groothoeklens en een extra lens van 2 megapixel. Ook de Nord 3 wordt weer geleverd met een alert-slider.

We zullen op 5 juli alle details te horen krijgen. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden. De aankondiging begint om 15:30 uur Nederlandse tijd. Van de week doken wel de Europese prijzen al op.