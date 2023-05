OnePlus Nord 3 op live-foto’s verschenen: dit zijn de specs

OnePlus zal binnenkort de nieuwe OnePlus Nord 3 aankondigen. Het Chinese merk is nu in het nieuws met live foto’s van de telefoon, en we zien ook de specificaties voorbij komen. Wat heeft de nieuwe smartphone te bieden?

OnePlus Nord 3 op beeld

Het smartphoneportfolio van OnePlus zal binnenkort uitgebreid worden met de nieuwe OnePlus Nord 3. Het zou een tweelingbroer zijn van de eerder in China gepresenteerde OnePlus Ace 2V. Het toestel krijgt een 6,74 inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2772 x 1240 pixels. Achterop pronken twee grote cirkels waarin in totaal drie camera’s zitten. Dit zou een 50 megapixel hoofdcamera zijn, aangevuld met vermoedelijk een groothoek en een macro/dieptelens.

OnePlus zou voor de OnePlus Nord 3 gekozen hebben voor de MediaTek Dimensity 9000 chipset, samen met maximaal 16GB aan werkgeheugen. De 5000 mAh batterij moet met 80W weer opgeladen kunnen worden, zo meldt de bron. Op foto’s is verder te zien dat de OnePlus Nord 3 uitgerust zal worden met een infraroodsensor. Hiermee kan de OnePlus bijvoorbeeld dienen als afstandsbediening. De Nord 3 krijgt verder de Alert Slider mee. Dankzij deze toevoeging kun je je telefoon snel op trillen, geluid of op stil zetten.

Het is onbekend wanneer OnePlus de nieuwe Nord 3 aankondigt. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte. De Nord 2 werd in juli 2021 aangekondigd.