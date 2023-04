OnePlus Nord 3 onderweg: specificaties uitgelekt

OnePlus lijkt binnen enkele weken met wederom een nieuwe smartphone te komen in de Nord-serie. Er gaan berichten rond over de OnePlus Nord 3. Over de smartphone komen we specificaties te weten.

OnePlus Nord 3 specs opgedoken

Onlangs was er de aankondiging van de OnePlus Nord CE 3 Lite, waarvan vorig weekend de OnePlus Nord CE 3 Lite review verscheen. Dankzij leaker Yogesh Brar, komen we nu informatie te weten over de OnePlus Nord 3. De smartphone zal namelijk naar verluidt de internationale versie worden van de in China uitgebrachte OnePlus Ace 2V.

Wanneer dit bericht klopt, komt de OnePlus Nord 3 met de MediaTek Dimensity 9000 chipset met ondersteuning voor het 5G-netwerk. De OnePlus Nord 3 wordt verder verwacht met een 6,7 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Aan boord is een 5000 mAh batterij met 80W laden. Voor het maken van foto’s is de OnePlus Nord 3 uitgerust met een triple-camera; met een 64MP hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrosensor.

Mogelijk kondigt OnePlus de nieuwe smartphone eind mei, begin juni aan. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.