OnePlus Nord 3 duikt op: nog sneller laden dan high-end smartphone

De OnePlus Nord 3 duikt voor de eerste keer op in het geruchtencircuit. De telefoon zal beschikken over een laadsnelheid dan die van de high-end smartphone van de fabrikant. We komen ook nog een andere specificaties van de OnePlus Nord 3 te weten.

OnePlus Nord 3: de eerste informatie

De eerste informatie over de OnePlus Nord 3 is binnen komen druppelen. De telefoon in kwestie zal de huidige OnePlus Nord 2 opvolgen en wordt mogelijk deze zomer verwacht. De smartphone komt nu in het nieuws, waarbij we informatie horen over de specificaties en mogelijkheden van de telefoon. De smartphone zou sneller op moeten laden dan de high-end smartphone van de fabrikant; de OnePlus 10 Pro. OnePlus zou de telefoon leveren met een 150W oplader, waarmee de 4500 mAh batterij opgeladen kan worden.

De huidige OnePlus Nord 2

Volgens de geruchten krijgt de OnePlus Nord 3 een 6,7 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en natuurlijk 120Hz verversingssnelheid. De telefoon krijgt in de linkerhoek van het scherm een 16 megapixel front-camera. Achterop zou de telefoon voorzien zijn van een triple-camera met een 50MP hoofdcamera, 8MP groothoek en 2MP lens.

OnePlus zou de smartphone net als zijn voorganger uit willen rusten met een MediaTek chipset, deze keer de Dimensity 8100 chipset. Samen met maximaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. We verwachten verder Android 12 met de OxygenOS skin. Wanneer er meer bekend is over de OnePlus Nord 3, houden we je uiteraard hiervan op de hoogte.