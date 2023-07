OnePlus Nord 3 aangekondigd: nieuwe krachtpatser in middensegment

Het middensegment van de smartphones is vandaag uitgebreid met een nieuw model. Het is de OnePlus Nord 3, een nieuw toestel waarbij de specificaties fijn geüpgraded zijn. Wat heeft het nieuwe toestel te bieden?

OnePlus Nord 3

Nadat de nieuwe smartphone van OnePlus, de OnePlus Nord 3, al meermaals rond is gegaan in het geruchtencircuit, is het nu eindelijk tijd voor de aankondiging. Vanmiddag is de mid-end smartphone officieel aangekondigd. We kunnen nu alle ins- en outs met je delen over de nieuwe telefoon.

OnePlus kondigde twee jaar geleden de OnePlus Nord 2 aan, die wordt nu opgevolgd door de OnePlus Nord 3. De smartphone is wederom voorzien van een alert-slider. Hiermee kun je het toestel snel veranderen van profiel; trillen, stil of op geluid. Verder kun je de infraroodsensor gebruiken die aan de bovenkant van de telefoon is geplaatst.

Eigenschappen

De smartphone is voorzien van een 6,74 inch AMOLED-scherm dat een verversingssnelheid biedt van 120Hz. Deze is deels adaptief en kan aangepast worden in stappen van 10Hz. Beide modellen zijn van glas, waarbij de grijze wat matter is afgewerkt. Achterop zitten drie camera’s, met een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoek en een 2 megapixel macrolens. De hoofdlens kennen we van de OnePlus 11, al is softwarematig wel het één en ander anders dan bij de OnePlus 11. Wel belooft de fabrikant verschillende verbeteringen in kleuren en de software.

OnePlus levert de Nord 3 met de MediaTek Dimensity 9000 chip, inclusief de ondersteuning voor 5G. Er zijn twee configuraties beschikbaar; 8GB RAM + 128GB opslag of 16GB RAM + 256GB opslag. Deze ruimte is niet uitbreidbaar met een geheugenkaart. Opvallend is een uitspraak die OnePlus doet; het toestel moet na 48 maanden nog net zo snel en soepel werken als toen het toestel nieuw uit de doos werd gehaald.

De OnePlus Nord 3 heeft een flinke 5000 mAh batterij waarbij deze snel opgeladen kan worden met de meegeleverde 80W lader. Het opladen van 1-60 procent duurt een kwartier, het volledig opladen neemt volgens de fabrikant 31 minuten in beslag. De batterij moet tenminste 1600 laadcycli aankunnen zonder problemen. De telefoon komt met Android 13 op de markt, samen met OxygenOS 13.1. Je bent zeker van een net updatebeleid. Dit betekent drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Deze security-patches worden eenmaal per twee maanden aangeboden. Dit is een jaar en een Android-versie meer dan bij de voorganger van de Nord 3.

Beschikbaarheid

Vanaf volgende week, 12 juli, kun je naar de winkel gaan voor de OnePlus Nord 3. Je hebt de keuze uit de kleuren groen en grijs. De variant met 8GB RAM en 128GB geheugen kost je 449 euro. Voor 549 euro heb je de variant met 16GB RAM en 256GB opslagruimte. In de maand juli krijg je deze echter mee voor 499 euro. De voorverkoop start direct via OnePlus.com. Je krijgt tijdelijk de OnePlus Nord Buds 2 cadeau hierbij.

Alle details en specificaties hebben we voor je verzameld op onze toestelpagina, welke je kunt bereiken via onderstaande button.