De vergelijking: Samsung Galaxy A54 – OnePlus Nord 3 – Google Pixel 7a

Drie toestellen in het middensegment met uitgebreide mogelijkheden en een prijskaartje rond de 500 euro. Dat zijn de Samsung Galaxy A54, de OnePlus Nord en de Pixel 7a. Wat zijn de verschillen en welke heeft de beste camera? Dat onderzoekt DroidApp in deze vergelijking.

Vergelijking: Galaxy A54, Nord 3 en Pixel 7a

Niet alleen in het dure smartphonesegment is er een hoop te kiezen, ook een segment lager is er genoeg te zien en te kiezen. Dan zien we drie toestellen die we onlangs al aan een uitgebreide test hebben kunnen onderwerpen. Onze bevindingen lees je in onze onderstaande reviews.

Design

Het ontwerp van de drie smartphones verschilt best wat van elkaar. Alle drie de modellen liggen prettig in de hand. Het meest verschilt de cameramodule. De A54 heeft drie lenzen onder elkaar, de Nord 3 doet het ook met drie lenzen, maar zijn in totaal twee ‘modules’ verwerkt. Bij de Pixel 7a zijn er twee sensoren, die verwerkt zijn in een balk. Het voordeel hiervan is dat het hierbij iets minder zal wiebelen als het toestel (plat) op tafel ligt.

De Google Pixel 7a is de meest compacte van de drie, maar qua gewicht zijn de verschillen kleiner. Bij alle drie de smartphones is de vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt. We hebben hieronder de formaten en het gewicht op een rijtje gezet;

Galaxy A54: 158,2 x 76,7 x 8,2 millimeter – 202 gram

Nord 3: 162,0 x 75,1 x 8,2 millimeter – 194 gram

Pixel 7a: 152,0 x 72,9 x 9,0 millimeter – 194 gram

Scherm, multimedia, processor en geheugen

Omdat de Pixel 7a het minst groot is van het drietal, heeft deze ook het kleinste scherm. De Nord 3 heeft het grootste scherm. Waar de Galaxy A54 en de Nord 3 een hoge verversingssnelheid bieden van 120Hz, is dat bij de Pixel 7a 90Hz. De schermeigenschappen hebben we hieronder overzichtelijk op een rij gezet.

Galaxy A54: 6,4 inch AMOLED – 2340 x 1080 pixels

Nord 3: 6,74 inch AMOLED – 2772 x 1240 pixels

Pixel 7a: 6,1 inch AMOLED – 2400 x 1080 pixels

Alle drie de schermen zijn van hoge kwaliteit. Alle drie de smartphones zijn goed voldoende afleesbaar op zonnige dagen, al had dit bij de A54 nog wel wat beter gemogen. De power-button zit bij de Pixel 7a omgekeerd met de volumetoets, met hoe je dit waarschijnlijk gewend bent. Dat blijft ook na twee weken nog steeds erg wennen.

Bij de Samsung Galaxy A54 zien we de Exynos 1380 chipset, bij de OnePlus Nord 3 is het de MediaTek Dimensity 9000 en Google gebruikt de Tensor G2 in de Pixel 7a. Stuk voor stuk fijne processoren. Grote verschillen hoef je niet te verwachten. Waar wel verschil in zit is het geheugen. De Samsung Galaxy A54 biedt als enige de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden. Google biedt van de Pixel 7a enkel een model van 128GB intern geheugen aan. Jammer is dat een 256GB variant niet aangeboden wordt. Bij de A54 kun je kiezen uit 128 of 256GB opslagruimte. Groot voordeel van de Samsung is dat je het geheugen uit kunt breiden met een geheugenkaart. De Nord 3 kun je ook nemen in de opslagconfiguraties 128GB en 256GB.

Updatebeleid en accu

Het updatebeleid zit bij alle drie de toestellen wel goed. Bij Samsung zit je duidelijk eerste rang. Maar liefst vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates kun je voor de Galaxy A54 verwachten. OnePlus belooft voor de Nord 3 drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Bij Google zelf krijg je drie Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

De batterijduur van de drie toestellen is vrijwel gelijk. De Pixel 7a laat het in onze test zich van de minste kant zien, de Samsung doet het het beste hierin, waar de Nord 3 er tussenin zit. Samsung en Google bieden nog altijd geen snelladen aan bij het toestel; terwijl OnePlus de 80W lader meelevert, waardoor je telefoon in no-time vol zit.

Camera

Dan de camera. Eigenlijk maken alle drie de smartphones prima foto’s. Wel zien we een aantal verschillen in de beeldkwaliteit. Zo is de Pixel 7a doorgaans het meest realistisch. De groothoeklens scoort bij dit toestel ook netjes en ondanks dat je softwarematig in kunt zoomen is de kwaliteit nog best aardig hiervan. De OnePlus Nord 3 levert eveneens prima foto’s af, maar wanneer je ze vergelijkt met andere toestellen, past de Nord 3 erg veel verzadiging toe. Hierdoor worden kleuren nogal eens overdreven. Dit doet de Galaxy A54 ook. De groothoeklens van de Galaxy A54 is duidelijk minder dan die van de concurrenten. OnePlus levert de Nord 3 ook met een groothoeklens, en daarvan zijn de resultaten ook wat minder.

Hieronder zie je een voorbeeld van links de Nord 3, rechts de Pixel 7a. Hier valt bijvoorbeeld op dat de Pixel meer details in de bloemen weet vast te leggen.

De specificaties van de camera’s hebben we hieronder voor je neergezet.

Galaxy A54: 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens, 5 megapixel macrolens

Nord 3: 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens, 2 megapixel macrolens

Pixel 7a: 64 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoeklens

Helaas is het niet gelukt dezelfde foto’s te maken met de Galaxy A54. Echter hebben we genoeg ander beeldmateriaal waarin je de beeldkwaliteit kunt bekijken. Wil je de fotoalbums bekijken met foto’s die we met de verschillende toestellen hebben gemaakt? Vind hier het Galaxy A54 fotoalbum, het fotoalbum van de Nord 3 en het digitale album van de Pixel 7a.

Welke smartphone moet ik kiezen?

De Samsung Galaxy A54, de OnePlus Nord 3 en de Google Pixel 7a zijn erg aan elkaar gewaagd. Toch zien we her en der wat uitschieters. De Samsung kies je als je het beste updatebeleid wilt voor je geld. Over geld gesproken; de Galaxy A54 is ruim honderd euro goedkoper dan de Pixel 7a. Die telefoon heeft dan wel de beste camera, is lekker snel en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. De accuduur is echter wel matig en je hebt enkel de 128GB aan geheugen. De OnePlus Nord 3 kies je als je je geen zorgen wilt maken bij een lege accu; hij is namelijk erg snel opgeladen. Ook handig is de alert-slider, waarmee je het toestel snel op trillen, stil of geluid kunt zetten.

Overtuigd?

