OnePlus Nord 3 uitgelekt in persfoto’s: dit weten we nu

OnePlus heeft plannen om de budgettelefoon van vorig jaar naar een hoger niveau te tillen met de langverwachte OnePlus Nord 3. Uit recente lekken blijkt dat het ontwerp van de Nord 3 opvallende gelijkenissen vertoont met een bestaande telefoon die momenteel op de markt is.

OnePlus Nord 3

Het was in 2021 dat OnePlus zijn vorige model in de Nord-reeks lanceerde, dat al snel bekendheid verwierf als een aantrekkelijke optie voor de prijsbewuste consument. Terwijl het jaar 2022 voorbij snelde zonder Nord, bleek OnePlus druk bezig te zijn met de ontwikkeling van de Nord 3. Roland Quandt, de bekende Duitse bron heeft foto’s gedeeld van het nieuwe toestel.

Het algehele ontwerp van de Nord 3 straalt een net design uti, waarbij de telefoon ook weer herkenbaar OnePlus is. Volgens geruchten zal deze cameramodule een hoofdcamera van 50 megapixel en een 8 megapixel ultragroothoeklens omvatten.

De achterkant van het toestel ziet eruit als glas, al moeten we er waarschijnlijk rekening mee houden dat OnePlus trouw blijft aan het gebruik van plastic in het middensegment. Langs de randen van de OnePlus Nord 3 bevindt zich een slanke rand met de handige alert-slider voor extra gebruiksgemak.

Het vermoedelijke 6,74-inch AMOLED-paneel krijgt een resolutie van 2772 x 1240 en een verversingssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap vinden we hoogstwaarschijnlijk de krachtige MediaTek Dimensity 9000 SoC, in combinatie met maximaal 16GB RAM en 256GB interne opslag. We vermoeden dat er ook varianten uitgebracht worden met minder geheugen en opslagruimte. De 5000 mAh batterij kan met 80W snel opgeladen worden.

Met de OnePlus Nord 3 wil OnePlus een krachtig antwoord geven op alternatieven van andere fabrikanten. Doelend op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A54. Hoewel er nog geen officiƫle releasedatum is aangekondigd, verwachten we dat het toestel binnen enkele weken of maanden aangekondigd zal worden. De smartphone is namelijk al vaak uitgelekt. Overigens is de Nord 3 geen compleet nieuwe telefoon. In China is dit toestel namelijk bekend onder de naam Ace 2V.