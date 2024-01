Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates

De laatste paar dagen van januari zijn alvast door fabrikanten gebruikt om updates uit te rollen. We zagen updates in verschillende soorten en maten. Zoals je van ons gewend bent, hebben we die ook deze week weer voor je op een rij gezet in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 4

Updates waren er vooral in de vorm van beveiligingsupdate januari 2023. Verder kon DroidApp een overzicht met je delen, van welke 19 toestellen van Motorola de update naar Android 14 krijgen. QUa updates was het verder een vrij rustige week. De toestellen die wel een update hebben mogen ontvangen, hebben we hieronder neergezet.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Leestip: Updategids: is je smartphone helemaal up-to-date? Zo check je het

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate januari

Samsung