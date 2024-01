Android Update Bulletin week 3: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week breekt aan, tijd om terug te blikken op de afgelopen week. Voor verschillende Android-toestellen zijn in de afgelopen zeven dagen weer genoeg updates verspreid. Het was een drukke week. In het Android Update Bulletin zetten we op een rij, welke toestellen een update hebben gekregen.

Android updates in week 3

De beveiligingsupdate van januari is in de afgelopen week voor steeds meer toestellen beschikbaar gekomen. Daarnaast zagen we ook Android 14 binnenkomen voor enkele modellen. In ons Android Update Bulletin lees je iedere week, welke updates er voor Android zijn uitgerold. In ieder geval zal de nieuwe Galaxy S24-serie hier veel te zien zijn in de komende edities, want de nieuwe smartphonereeks van Samsung wordt zeven jaar lang voorzien van updates.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nothing

Nothing Phone 2: Nothing OS 2.5.1a met Glyph-verbeteringen

OnePlus

OnePlus Nord CE 3 Lite: Android 14 met OxygenOS 14

Oppo

Oppo Find X5: Android 14 met ColorOS 14

Oppo Find X5 Pro: Android 14 met ColorOS 14

Samsung

Samsung Galaxy A14: Android 14, One UI 6 en december-patch

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Android 14 met One UI 6

Samsung Galaxy A53: beveiligingsupdate januari

Samsung Galaxy A52s: beveiligingsupdate januari

Xiaomi