‘Android 15 komt met widgets voor vergrendelscherm’

Een eerste aanwijzing is opgedoken over Android 15. De nieuwe Android-versie moet de optie krijgen om widgets te gebruiken op het vergrendelscherm. Lang geleden werd het al door Google toegevoegd aan Android, maar ook weer weggehaald. Nu lijkt het dus terug te komen.

Android 15 met widgets op lockscreen

Als de aanwijzingen kloppen, dan krijgt Android 15 een fijne functie die terugkeert naar Android. Google zou de nieuwe Android-versie willen voorzien van ondersteuning van widgets op het vergrendelscherm. Hierover bericht Mishaal Rahman, die aanwijzingen in de code heeft ontdekt. Dit zou betekenen dat je weer snelle acties uit kunt voeren zonder dat je de telefoon eerst moet ontgrendelen. Apple past dit al langer toe in iOS, zoals we schreven in de iPhone 15 Pro Max review.

Widgets op de iPhone

Google lanceerde de optie om widgets op het vergrendelscherm te gebruiken met de release van Android 4.2 Jelly Bean, maar draaide het Android 5.0 Lollipop al de nek om. In de laatste paar Android-versies kwam er steeds meer nadruk te liggen op het personaliseren, waaronder met aanpasbare snelkoppelingen en klokstijlen in Android 14. Widgets zijn mogelijk de volgende stap.

Het zou een stap vooruit zijn. Nu kun je widgets alleen gebruiken na het ontgrendelen van je smartphone of tablet.