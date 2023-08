At a Glance-widget in compleet nieuw jasje: een eerste glimp

Google werkt aan een nieuwe versie van de At a Glance-widget. De nieuwe vormgeving is nu opgedoken in een video. Wat heeft de vernieuwde widget te bieden en hoe ziet deze eruit?

Nieuwe At a Glance-widget

We kennen de At a Glance-widget van Pixel-toestellen. Je hebt ermee snel toegang tot agenda-items, het weer, waarschuwingen, vluchtinformatie en meer. Google bereidt nu een nieuwe vormgeving voor de widget. Hierbij zien we een andere uitstraling voor de widget, waarbij gebruik gemaakt van een pilvormige vorm. Eerder zagen we al een screenshot van de widget-weergave, nu komt daar meer aan beeld bij.

Terwijl we voorheen alleen de nieuwe widget in de widgetkiezer zagen, slaagde @AssembleDebug erin om deze te activeren en op een echt startscherm te presenteren. Ze laten zien hoe de widget drie verschillende stijlen biedt die je kunt selecteren met behulp van een menu met de drie puntjes tussen de kalender en het weer: effen, transparant en omlijnd. De widget verandert schijnbaar ook van kleur op basis van de achtergrond, net als andere Material You-widgets, en schakelt tussen donkere en lichte achtergrondkleuren volgens uw systeemthema.

Onduidelijk is wanneer Google de nieuwe widget vrijgeeft voor uitrol.