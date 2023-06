Google Nieuws: dit zijn de nieuwe Material You-widgets voor Android

Android krijgt nieuwe Google Nieuws widgets. De uitrol lijkt te zijn begonnen, waarbij je keuze hebt uit twee nieuwe widgets. Op dit moment kun je uit een slechts één widget kiezen.

Nieuwe widgets voor Google Nieuws

De Google Nieuws app is een mooie verzameling voor het nieuws uit binnen- en buitenland. Daarnaast kun je er specifiek zoeken naar nieuws over onderwerpen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook DroidApp op Google Nieuws volgen, waardoor je niets meer hoeft te missen over smartphones, Android en providers. Wil je snel inzicht in het laatste nieuws, dan kun je de widget op het startscherm van je smartphone of tablet plaatsen. Deze heeft een grootte van 5 x 2 tegels en toont dan het belangrijkste nieuws, maar dat gaat veranderen. Van de week schreven we al over de nieuwe Google Agenda widgets.

Foto: Google_nws

Google is begonnen met het uitrollen van nieuwe widgets voor Google Nieuws. De nieuwe widgets werden eerder al aangekondigd tijdens de Juni Feature Drop, waarbij we ook andere nieuwe functies zagen. Dankzij GoogleNews krijgen we een beter beeld van de nieuwe widgets die Google uit zal rollen. Deze nieuwe nieuws-widgets zijn in het Material You design gegoten. De kleuren passen zich bijvoorbeeld aan, aan de ingestelde achtergrond.

Je kunt kiezen uit twee widgets. De ene widget is een blok van 2 x 2 tegels met alleen de headlines, die zich afwisselen. De tweede is een lijstweergave van het nieuws, waarbij de grootte uitkomt op 4 x 3 tegels. De uitrol vindt vanaf nu plaats, maar het kan best enige tijd in beslag nemen totdat iedereen de nieuwe widget op zijn of haar homescreen kan plaatsen.