Google Agenda komt met nieuwe widgets in Material You

Voor de Google Agenda app kun je nieuwe widgets verwachten. Binnenkort start Google met de uitrol van het nieuwe design voor de widgets, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Material You design. Dit maakt de widgets een stuk moderner.

Google Agenda met Material You widgets

Er komen nieuwe widgets aan voor de kalender-app Google Agenda. Met de nieuwe widgets krijgen deze elementen een nieuwe lik verf. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van Material You. Dit nieuwe designstukje zien we de laatste tijd steeds vaker in apps en al langere tijd in de eigen apps van Google. De applicatie van Google Agenda heeft het namelijk al langer.

De laatste keer dat de widgets werden bijgewerkt met een nieuw design was in oktober 2021. Nu was het dus tijd voor een nieuw ontwerp. Het plus-icoontje is bijvoorbeeld vernieuwd, waarmee je direct een nieuw agenda-item aan kunt maken. Verder is ook het geheel verbeterd qua design. Nog steeds worden de kleuren van de widget aangepast op basis van de ingestelde achtergrond.

Google heeft de voorbereidingen al klaarstaan, maar beschikbaar zijn de nieuwe widgets nog niet. Op dit moment zijn de nieuwe widgets alleen te benaderen met wat technische handelingen, maar dus nog niet voor de gebruiker zelf.