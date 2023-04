Tweek app: overzichtelijke to-do lijst en agenda

Ben je nog op zoek naar een nieuwe applicatie waarin je makkelijk je dagelijkse taken kunt opslaan. Of zoek je gewoon een simpele kalender? Dan is Tweek misschien iets voor jou.

Tweek to-do en kalender app

Bij het starten van de tweek app moet je allereerst inloggen, je kunt kiezen voor je Google account of een apart e-mailadres. Daarna kom je direct in je nieuwe agenda terecht. Je kunt door op een nieuwe regel te tikken een taak aanmaken. Wil je meer informatie kwijt zoals bijvoorbeeld een boodschappenlijstje dan tik je nogmaals op de aangemaakte taak. Er verschijnt dan een venster waarin je meer tekst kwijt kunt.

Heb je een taak afgerond dan druk je op het vinkje achter de taak. Verder kan je verschillende taken van kleurtjes voorzien zodat je belangrijke taken opvallen tussen de andere taken. Er is ook een handige widget beschikbaar die je op je home screen kunt zetten. Je ziet hier in een oogopslag alle taken van vandaag.

De indeling van de applicatie is een kalender per week dus met de pijltjes bovendien navigeer je naar de volgende week. Onder aan het week overzicht vind je het kopje “Someday” daarin kan je taken plaatsen die je ooit wil uitvoeren maar die niet direct vandaag of morgen hoeven.

Om meer functionaliteit te ontgrendelen heeft Tweek ook een premium modus. In de premium modus ontgrendel je herinneringen en het synchroniseren van je Google agenda. Ook kun je in premium terugkerende taken maken, andere kleuren instellen en subtaken maken. Er is verder een onbeperkt aantal agenda’s en je kunt meer mensen uitnodigen op je agenda. Wel kost dat je maandelijks € 4,49, of jaarlijks € 36.