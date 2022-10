Google gaat Assistent- en agenda-herinneringen migreren naar Taken

De eerder gelanceerde Google Taken app krijgt nieuwe functionaliteiten. De herinneringen die je maakt in Google Assistent en de Agenda-app kun je voortaan in de Taken-app terugvinden.

Google gaat herinneringen migreren

Wanneer je de Google Assistent vraagt om een herinnering op te slaan, dan word je op het gevraagde tijdstip hieraan herinnerd. Ook terugkerende herinneringen kun je hierin vinden. Daarnaast kun je in de Google Agenda herinneringen en taken instellen.

In de nieuwste aankondiging van Google heeft het bedrijf gemeld dat het voorbereidingen treft voor wat veranderingen. Het gaat om het gebruik van Google Tasks, ofwel Google Taken.

Herinneringen die je in de toekomst maakt via de Assistent en Google Agenda, worden binnenkort allemaal doorgestuurd naar Google Taken. Google Taken kun je vervolgens bereiken via de aparte Google Taken app, maar ook via de de verschillende Google-diensten op de website; zoals Gmail, Agenda, Chat en Google Drive.