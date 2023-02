Google gaat herinneringen uit Assistent en Agenda vanaf 6 maart verplaatsen

Google gaat wat veranderingen doorvoeren in de kalender-dienst. De Assistent- en agenda-herinneringen worden verplaatst naar de dienst Tasks. Deze wijziging zal vanaf 6 maart doorgevoerd gaan worden, zo maakt het bedrijf bekend.

Google hevelt herinneringen over

Een aantal maanden geleden maakte Google bekend dat het de herinneringen die je maakt in Agenda en de Assistent over gaat hevelen naar een andere dienst van het bedrijf. Het gaat om Google Tasks. In deze taken-app wil Google één centrale plek aanbieden waar het je taken bundelt. In de toekomst wordt het ook mogelijk gemaakt dat taken die in andere diensten van Google gemaakt worden, op te nemen in Tasks. Het gaat dan om diensten als Gmail, Docs, Chat en in de web-apps van Google Workspace.

Vanaf 6 maart krijgen gebruikers de mogelijkheid om de zogenaamde reminders te verplaatsen naar Google Tasks. Vanaf 22 mei zullen de herinneringen automatisch overgezet worden naar de taken-app van Google. Google meldt dat gebruikers van Google Workspace vanaf 12 april kunnen beginnen met het overzetten van hun taken.