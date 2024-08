Google Taken-app krijgt een nieuw ontwerp

Het ontwerp van de Google Taken-app krijgt een update. Google’s eigen taken-applicatie die ook wel Google Tasks wordt genoemd, wordt overzichtelijker en krijgt een kaartweergave.

Google Taken app in het nieuw

De eigen taken-app van Google wordt in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe versie van de toepassing moet met het vernieuwde ontwerp een verbeterde gebruikerservaring bieden. Dit moet onder andere gerealiseerd worden met de nieuwe kaarten die in de app te zien zijn.

Opvallend is verder dat de onderste balk is verdwenen, terwijl de plusknop voor het maken van een taak prominenter in beeld is. De opties uit die balk, vind je voortaan meer bovenin beeld. Nog steeds heb je via de tabbladen toegang tot de verschillende lijsten, om zo je taken beter te categoriseren.

De Google Taken app kun je gebruiken in het lichte en het donkere thema. De collega’s van 9to5Google laten zien hoe het oude (links) en het nieuwe (midden en rechts) eruit ziet op Android. De update wordt gefaseerd uitgerold en lijkt via een server-update geactiveerd te worden.