Google gaat haar taken-app Google Tasks uitbreiden met favorieten-functie

Het aanbod van taken-apps voor Android is flink. Sinds 2018 kun je de eigen taken-app van Google gebruiken; Google Tasks. In de afgelopen jaren zijn er meer nieuwe functies bijgekomen, en nu is het tijd voor een handige Favorieten-functie.

Favorieten in Google Tasks

De collega’s van XDA zijn gestuit op een nieuwe handige functie voor de Google Tasks app voor Android. In een toekomstige versie wordt het mogelijk om een taak als favoriet te markeren. Hiermee wordt het mogelijk om een taak bovenin het scherm vast te pinnen. Deze krijg je dus als eerste te zien; handig wanneer je een belangrijke taak te doen hebt die niet over het hoofd gezien mag worden. Een taak kan aan favorieten worden toegevoegd, door deze een ster te geven.

De met ster gemarkeerde taken worden niet alleen bovenaan het scherm toegevoegd. Om snel overzicht te krijgen, worden deze ook toegevoegd aan een speciaal tabblad genaamd ‘Met ster’. Deze is te herkennen aan het ster-icoontje bovenin de Google Tasks app. Voor nu is niet bekend wanneer de functionaliteit toegevoegd wordt aan de app.