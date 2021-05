Taken-app Todoist maakt verschillende premium-functies gratis

Verschillende voorheen betaalde functies voor taken-app Todoist worden gratis gemaakt. Dit betekent dat je voor een aantal interessante functies niet langer meer de portemonnee hoeft te trekken.

Todoist maakt premium functies gratis

Verschillende functies die tot voorheen betaald waren bij Todoist, zijn vanaf nu gratis te gebruiken. Het is vanaf nu in de gratis versie mogelijk om meer actieve taken per project aan te maken, opmerkingen te plaatsen, gebruik te maken van filters of labels en om te synchroniseren met je agenda. Anders is dat gratis accounts maximaal 5 actieve projecten kunnen hebben. Heb je er meer, dan blijven die bestaan, al kun je er vanaf dan geen nieuwe meer aanmaken.

Todoist is een handige taken-app vol met mogelijkheden. De volgende functies zijn vanaf nu gratis te gebruiken;

300 actieve taken per project (voordien 150)

Bestandsuploads (tot 5 MB)

Opmerkingen

Filters (max. 3)

Labels

Synchronisatie met je agenda

Taken toevoegen via e-mail

Sjablonen

Productiviteitstrends

Je activiteitengeschiedenis (tot één week)

