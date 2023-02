Google Tasks krijgt update met Material You-ontwerp

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Android-app van Google Tasks. Met deze nieuwe update krijgen gebruikers een nieuw design voorgeschoteld, met het Material You-ontwerp.

Google Tasks met Material You

Ben je op zoek naar een taken-app, dan is er in de Google Play Store veel keuze. Sinds enige tijd heeft Google zelf ook een taken-app; Google Tasks. Deze applicatie krijgt nu eindelijk een fijne update, waarmee het Material You-ontwerp centraal staat. Deze is dus in een nieuw jasje gestoken.

Google Tasks combineert de herinneringen uit je agenda en die van de Google Assistent. Dit alles in een strak vormgegeven applicatie waarbij je meerdere lijsten kunt aanmaken. Deze zie je bovenin terug in de tabs. Je kunt zelf kiezen of het thema overgenomen moet worden van de smartphone, of dat je standaard voor een licht of donker thema gaat.

Links: de oude app – Midden en rechts: nieuwe versie

Met de handige balk onderin beeld kun je direct aan de slag met het aanmaken van een taak. Deze balk neemt vanaf nu de kleur over van de ingestelde achtergrond. Iets wat kenmerkend is voor Material You. Ook kun je via de applicatie snel extra takenlijsten aanmaken waarin je je taken kunt plaatsen.

De update voor Google Tasks wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen de nieuwe update binnenkrijgt.