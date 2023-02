De 3 beste sim-only aanbiedingen van februari 2023

Wanneer je niet veel geld kwijt wilt zijn per maand aan je mobiele telefoonabonnement, dan is het kijken naar een sim-only abonnement een goed idee. Met mooie aanbiedingen kun je daarnaast ook nog leuk besparen op je telefoonabonnement. DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van februari 2023 op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van februari

Met stijgende prijzen in de supermarkt, je energierekening en aan de pomp is het besparen op je maandelijkse kosten wel zo prettig. En goed hoeft echt niet duur te zijn. Iedere maand zet DroidApp op een rijtje waar je de beste sim-only aanbiedingen van die maand kunt vinden. Ook deze maand kun je weer bij verschillende providers terecht om geld te besparen op je telefoonabonnement. Overstappen gaat overigens ook heel makkelijk; afhankelijk van je huidige provider kun je 2-4 maanden van tevoren overstappen met nummerbehoud.

Ben je benieuwd welk sim-only abonnement het beste bij je past? DroidApp heeft de handige sim-only vergelijker voor je klaarstaan, waarmee je op basis van je wensen kunt bekijken welk abonnement het beste bij je past. Maar waar haal je in februari de beste deals?

De Motorola Edge 30 Neo

Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het netwerk van KPN. Met de Slimste Keuze Deals kun je leuk profiteren op je sim-only abonnement. Ben je een echte dataverslinder, dan heb je de bundel met onbeperkt bellen/sms’en met 15GB voor een bedrag van slechts 10 euro per maand. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten, waardoor je dat geld mooi in je zak kunt houden. Heb je genoeg aan minder data, dan heb je voor 6,50 euro per maand de bundel met 3GB, of voor een euro meer de bundel met 7 gigabyte aan internet. Bij Youfone kun je kiezen voor een dataplafond voor €0,50 per maand. Handig voor als je kinderen het abonnement gaan gebruiken, of zelf niet verrast wilt worden.

> Bestellen bij Youfone

Simyo

Simyo is met de scherpe deals interessant wanneer je de bundel met 200 minuten en 10GB aan data wilt. Voor een bedrag van €11,00 per maand krijg je deze deal bij Simyo. Simyo maakt ook gebruik van het KPN-netwerk, dus daarmee zit het wel goed. Nog interessanter is Simyo als je thuis internet van KPN hebt. De bundels van je mobiele abonnement tellen dan dubbel. Dit betekent dubbel zoveel internet en dubbel zoveel minuten. Dit voordeel heet Simyo compleet.

> Bestellen bij Simyo

50+ Mobiel

Gebruikmakend van het netwerk van Vodafone is er ook 50+ Mobiel. Zoals de naam al aangeeft, is de provider gericht op ouderen, maar kan iedereen zich aanmelden. Kies je voor een tweejarig abonnement, dan krijg je de eerste 12 maanden een leuke korting, afhankelijk van het gekozen abonnement. Ook bespaar je tijdelijk 19,95 euro op de aansluitkosten. 50+ Mobiel heeft een abonnement met onbeperkt bellen en 2500MB voor 5,50 euro de eerste 12 maanden, daarna 8,00 euro.

> Bestellen bij 50+ Mobiel

Andere providers

Je kunt bij nog meer providers en winkels terecht voor aanbiedingen. Hieronder vind je een overzicht van de aanbieders waar je verder nog terecht kunt voor een sim-only abonnement.

