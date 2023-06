Google brengt Feature Drop Juni uit voor Android: dit is er nieuw

Google heeft de Android Feature Drop van juni vrijgegeven. Hierin zien we een hoop nieuwe functies die Google deze maand toevoegt aan haar diensten en toestellen. Wat is er deze maand te melden?

Feature Drop Juni

Om de zoveel tijd brengt Google een reeks nieuwe functies en verbeteringen naar Android. Dat is nu ook het geval met de Feature Drop van juni. Hierin zien we een aantal verbeteringen zitten die beschikbaar komen.

Nieuwe widgets

Allereerst komen er drie nieuwe widgets voor Google-apps. Het gaat om een widget voor aandelen, Google Nieuws en Google TV. In het laatste geval geeft de widget je gepersonaliseerde suggesties voor films en televisieprogramma’s.

Wear OS

Voor de smartwatch met Wear OS staan er ook verbeteringen klaar. Zo komt er voor de Spotify app een nieuwe feature beschikbaar, waarmee je nieuwe tegels en verbeterde wijzerplaten kunt gebruiken. Hierbij heb je nog sneller toegang tot je muziek. Google Keep krijgt een nieuwe tegel voor een enkele notitie of takenlijst, waarmee dit gebruiksvriendelijker wordt op de smartwatch. Tevens krijgen Amerikaanse gebruikers van Google Wallet de ondersteuning voor SmarTrip en Clipper-kaarten.

Emoji Kitchen

Er komen in de Emoji Kitchen nieuwe combinaties van gecombineerde emoticons. Deze hebben een zogenaamd aquatisch thema, zoals een verdrietige haai. Meer over deze feature lees je in ons artikel over de Emoji Kitchen.

Leesoefeningen

Google geeft Android met Feature Drop Juni nog meer verbeteringen. Zo vind je in Google Play Books leesoefeningen, waarmee begrippen en woorden geleerd kunnen worden. De functie is echter vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar in de Engelse taal.

Dark Web rapport

Met het Dark Web rapport kun je kijken of je e-mailadres rondgaat op het dark web. Gebruikers met Google One krijgen daarbij te zien of er nog meer priv├ęgegevens gedeeld worden. De functionaliteit werkt niet in Nederland en is alleen in de VS te gebruiken. Onbekend is of het in een later stadium breder uitgerold wordt.