Google komt met personaliseerbaar lockscreen en Emoji Wallpaper

Nieuwe soorten achtergronden komen naar je Android-toestel. Google heeft de Emoji Wallpaper en de Cinematic Wallpaper aangekondigd. De functionaliteit komt als eerst beschikbaar voor de Pixel.

Emoji en Cinematic Wallpaper

Tijdens Google I/O heeft Google twee nieuwe soorten achtergronden aangekondigd die je kunt gebruiken voor je smartphone. Het bedrijf liet ons kennis maken met de Emoji Wallpaper en de Cinematic Wallpaper. Hiermee kun je de achtergrond van je telefoon een nieuwe touch geven.

Met de Emoji Wallpaper kun je verschillende emoticons selecteren, welke je terug ziet komen in de achtergrond. Hierbij kun je verschillende zaken personaliseren. Denk aan de kleuren en vormen. Verder kun je de Cinematic Wallpaper selecteen. Dit zijn geanimeerde achtergronden, waarbij het onderwerp in een foto mee kan bewegen met hoe je je telefoon houdt. Kantel je je toestel iets naar links, dan beweegt bijvoorbeeld een hond als het ware mee. We kennen deze functie al van Apple iOS.

Generatic AI Wallpapers

Een andere nieuwe functie in Generatic AI Wallpapers, waarmee kunstige ontwerpen gemaakt worden op basis van AI. Hierbij kun je verschillende instellingen toepassen, zodat een geschikte foto gemaakt kan worden. Elke foto is uniek, omdat er gebruik gemaakt wordt van AI die de beelden voor je samenstelt.

De functies komen volgende maand beschikbaar, als eerst voor de Pixel-modellen. Onbekend is of we de features ook op andere toestellen gaan zien.

Persoonlijk vergrendelscherm

Tot slot heeft Google nieuwe verbeteringen aangekondigd voor het vergrendelscherm. Dit kun je met de komst van Android 14 compleet naar eigen hand zetten. Je kunt het vergrendelscherm, ookwel het lockscreen, voorzien van nieuwe klokken en nieuwe snelkoppelingen. Denk aan het weer, de tijd, datum en meer.