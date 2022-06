Google komt met nieuwe batterijwidget

Een nieuwe batterijwidget is vrijgegeven voor Android. Google heeft een interactieve, handige batterijwidget ontworpen die vanaf nu gebruikt kan worden. Hij was eerder al aangekondigd, maar nu kun je er veel meer kanten mee op.

Batterijwidget van Google

Android zit vol mogelijkheden en met de vernieuwde batterijwidget van Google worden de mogelijkheden verder verbeterd. De nieuwe widget maakt deel uit van de Pixel Launcher en geeft uitgebreid inzicht in het accupercentage van de verschillende verbonden apparaten.

Vanaf nu is het mogelijk om de batterijwidget flexibeler te maken. Dit betekent dat het minimaal een grootte van 2×1 op het scherm kan innemen en maximaal 5×1. In het grootste formaat zie je dan het batterijpercentage van maximaal drie verbonden apparaten. Denk bijvoorbeeld aan de telefoon, het oordopje links en het oordopje rechts.

De widget kan overweg met verschillende verbonden Bluetooth-apparaten. Hierbij is er in ieder geval ondersteuning voor een smartwatch met Wear OS of een Fitbit.