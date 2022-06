EU verplicht USB-C vanaf 2024: dit gaat er veranderen

Smartphones en verschillende andere apparaten, dienen vanaf 2024 uitgerust te zijn met een USB-C aansluiting. Er gingen al lange tijd berichten rond over een verplichting hiervoor.

USB-C wordt de norm

Al lange tijd was de Europese Unie van plan om de USB-C aansluiting op verschillende apparaten te verplichten. Tot een wet kwam het echter nooit. Dat is nu wel het geval. Het Europees Parlement heeft een wet aangenomen die voor verschillende apparaten verplicht dat ze beschikken over een USB-C aansluiting. De nieuwe eisen gelden niet voor toestellen die voor de officiële datum van het ingaan van de wet zijn uitgebracht. De nieuwe wet moet in de herfst van 2024 ingaan.

Het doel van de wet is dat de elektronische afvalberg minder wordt, doordat toestellen met eenzelfde kabel en/of lader opgeladen kunnen worden. Ook moet het voor meer gemak zorgen, zodat we niet meer voor ieder toestel een andere kabel nodig is. Daarbij staat in de wet dat consumenten de keuze moeten krijgen om een nieuw apparaat met of zonder meegeleverde lader willen kopen. Tevens wil de EU dat snellaadtechnieken meer gelijk met elkaar lopen.

Niet alleen voor smartphones komt er een USB-C verplichting. De wijziging moet breed gaan gelden voor ‘kleine en middelgrote elektronische apparaten’. Hieronder vallen ook tablets, headsets en (digitale) camera’s, maar ook apparaten als navigatiesystemen, toetsenborden, muizen, draagbare speakers en e-readers. Voor laptops komt de verplichting ook, maar deze komt pas 40 maanden na het ingaan van de wet. Voor Apple geldt geen uitzondering, ook zij zullen afscheid moeten nemen van de Lightning-aansluiting.