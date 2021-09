Europese Commissie: ‘USB-C moet verplicht worden’

Al jarenlang wordt er gesproken over één gelijke aansluiting voor smartphones en andere apparaten. Nu lijkt er daadwerkelijk een slag te worden geslagen; USB-C moet verplicht worden.

USB-C moet de standaard worden

Al sinds 2009 wordt er gesproken over één soort aansluiting voor verschillende elektronische apparaten. Het gaat hierbij niet alleen om smartphones, maar ook om de aansluiting voor een camera, tablet, draagbare speaker en koptelefoons. Inmiddels hebben veel merken de USB-C aansluiting al omarmd, maar merken als Apple en bij goedkopere toestellen, is dit nog niet altijd het geval. Apple gebruikt nog vaak de Lightning-aansluiting.

Volgens de Europese Commissie is het nu echt tijd om één standaard te kiezen, en die moet er komen in de vorm van USB-C; een aansluiting die we dus al zeer vaak zien bij smartphones. Uit het verhaal van de commissie blijkt dat consumenten beschikken over gemiddeld drie opladers, waarvan er twee actief gebruikt worden. Door afspraken middels een overeenkomst, waar fabrikanten zich bij konden aansluiten, is het aantal opladers al gedaald van dertig naar drie. Toch moet dit beter kunnen, zo oordeelt de Europese Commissie.

Er zou ieder jaar voor 2,4 miljard euro uitgegeven worden aan losse opladers. Weggegooide en ongebruikte opladers zijn volgens de cijfers goed voor 11.000 ton aan elektronisch afval. Door te kiezen voor één standaard moet dit verminderd worden tot zeker 10.000 ton.

De Europese Commissie zegt verder te werken aan een keuze die consumenten moeten krijgen; voor het wel of niet ontvangen van een stekker bij hun apparaat. Interessant detail is dat ze ook willen dat de snelheid waarmee een apparaat opgeladen kan worden, hetzelfde wordt. Interessant omdat duurdere toestellen doorgaans veel sneller opladen dan de goedkopere. Het is (ons) niet duidelijk hoe de Europese Commissie hiermee aan de slag wil gaan.

Dat de Europese Commissie deze stap wil zetten, is één. De voorstellen van de commissie gaan eerst nog langs het Europees Parlement en de Europese Raad. Door de transitieperiode kan het zomaar 2023-2024 worden voordat de verplichting van kracht is.